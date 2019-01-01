كيف ساهم الهلال في اقتراب انتقال باربوسا لفلامنجو نهائيًا؟

الهلال ضم كويلار لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، عن دور نادي الهلال السعودي في اقتراب جابرييل باربوسا مهاجم إنتر والمعار إلى فلامنجو ، من الانتقال نهائيًا إلى النادي البرازيلي.

وكان كويلار مدافع فلامنجو قد انتقل إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بمقابل مادي ما يقرب من 7.5 مليون يورو.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن حصول فلامنجو على المبلغ المذكور في صفقة كويلار جعلتهم يدخلون في مفاوضات رسمية مع إنتر.

وأشارت التقارير أن فلامنجو يسعى للحصول على توقيع باربوسا بصفة نهائية وأن قيمة صفقة كويلار المنتقل إلى الهلال ستساهم بشكل كبير لحسم صفقة المهاجم.

وأكدت الصحف أن الصفقة سوف تتم لصالح فلامنجو بمبلغ مالي ما يقرب من 18 مليون يورو، بعد أن قدم موسمًا مميزًا مع الفريق البرازيلي على سبيل الإعارة.

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ويقود جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال، فلامنجو في الوقت الحالي، ويحقق معهم انتصارات مميزة مما يجعل باربوسا يتمسك بالبقاء في الدوري البرازيلي.