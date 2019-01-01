الصادق يوضح سبب غياب العابد وعطيف عن السعودية

تعرف على سر استبعاد العابد وعطيف من منتخب السعودية

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كشف حسين الصادق، مدير الكرة في المنتخب السعودي، عن السبب وراء استبعاد نواف العابد وعبدالله عطيف من قائمة مباراة اليمن.

المدير الفني الجديد للأخضر، هيرفي رينارد، قرر استبعاد عدد من اللاعبين قبل مواجهة اليمن في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقال الصادق في تصريحات عبر فضائية العربية: "المعسكر يسير بصورة جيدة والبداية مشجعة والجميع امتثل لتعليمات المدرب وهناك رغبة كبيرة في الوصول لكأس العالم مجددًا".

وتابع: "العابد لم يشارك بانتظام مع الهلال ولذلك خرج من المنتخب أمام عبد الرحمن العبيد وعبد الفتاح آدم ومحمد البريك وعبدالله عطيف فغيابهم بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية".

ويواجه منتخب السعودية نظيره المالي وديًا قبل لقاء اليمن ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر، والمقرر للمباراة يوم الثلاثاء القادم.

ويرغب رينارد لتحقيق انطلاقة قوية مع الأخضر السعودي بعد الإخفاق مع أسود الأطلس في بطولة الأمم الإفريقية والخروج من دور الـ16.

وكان المدرب الفرنسي قد منع اللاعبين من استخدام هواتفهم الجوالة في معسكر المنتخب بالدمام.