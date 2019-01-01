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كأس آسيا

كيف توقع تشافي 7 منتخبات من المتأهلين لربع نهائي كأس آسيا؟

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رؤية مبكرة للنجم الإسباني تؤكد خبرته الكبيرة في الكرة الآسيوية بعد التواجد في السد القطري
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يمتلك النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، خبرة واسعة في الكرة الأوروبية مع فريقه السابق برشلونة، ولكن يبدو أن تلك الخبرة امتدت لقارة آسيا.

أسطورة برشلونة يلعب حالياً في نادي السد القطري، ويتابع عن كثب بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حالياً بالإمارات.

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تشافي سبق وأن ظهر منذ بضعة أيام على إحدى القنوات، للحديث عن توقعاته للفرق المتأهلة لدور الثمانية بالبطولة.

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وجاءت توقعات تشافي بتأهل كل من :سوريا، اليابان، قطر، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، الإمارات وكذلك الصين.

وفي النهاية تأهلت جميع المنتخبات التي توقعها تشافي، باستثناء سوريا التي خرجت من الدور الأول وصعدت بدلاً منها فيتنام.

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وتبدأ مباريات دور الثمانية من كأس آسيا غداً الخميس، بمواجهتي الصين وإيران واليابان ضد فيتنام.

وأما يوم الجمعة فتلعب كوريا الجنوبية ضد قطر والإمارات صاحب الأرض والجمهور مع أستراليا.

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