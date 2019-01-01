كيف تحدث لامبارد عن اللاعبين الشباب منذ 9 أعوام؟

الرجل المناسب في المكان المناسب..

نشر الموقع الرسمي لتشيلسي مقابلة لفرانك لامبارد، المدير الفني الحالي للبلوز، منذ 9 سنوات، يتحدث فيها عن رؤيته للاعبين الشباب وقطاعات الناشئين بشكل عام، وذلك على خلفية الأداء المميز الذي يحظى بيه الفريق اللندني حاليًا مع شبابه.

لامبارد تولى مقاليد الحكم في الستامفورد بريدج الصيف المنقضي، ويعيش البلوز حرمانًا من التعاقدات لمدة فترتين من فترات الانتقالات مما اضطر النادي للاعتماد على لاعبيه الصغار من خريجي أكاديمية تشيلسي.

وعلى الرغم من صغر سن اللاعبين وقلة التجربة والخبرة، إلا أن الفريق يعيش حالة مميزة للغاية معهم، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، ويُقدم مباريات رائعة للغاية، وينسب الأغلبية الفضل في ذلك إلى لامبارد.

في عام 2010، أعرب لامبارد عن آماله في أن يتحصل اللاعبين الشباب على فرصهم، حيث قال "أعتقد أن الهيكل الموجود في فرق الشباب تحت الفريق الأول خاطئ للغاية، هذا من أكثر الأشياء التي أكرهها في كرة القدم حاليًا.".

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تم أضاف "هناك فجوة بين الفريق الأول والشباب، أظن أن عندما يأتي لاعب موهوب ويتدرب مع الفريق الأول، فإن الأمر مفيد للغاية بالنسبة لجميع الأطراف، يمكنك أن تقيس قدراته من خلال ذلك.".

"أعتقد أن علينا أن نجد حلًا للاعبين الاحتياطين، فهناك العديد من اللاعبين في سن 17 حتى 20 سنة لا يحظون بفرصة اللعب، مما قد يُفقدهم الدافع ويجعلهم غاضبين من المكان الذين هم فيه كما أن لياقة المباريات قد يفقدوها، وهو أمر سيئ على كل حال."

وأتم "بالنسبة لي، فإن النظام الحالي خاطئ ولا أعرف ما هو الحل المناسب، ولكنني أريد أن أرى هؤلاء اللاعبون الشباب يلعبون بصورة مستمرة.".

9 سنوات ولم يتغير رأي مدرب ديربي كاونتي كثيرًا، وقد جاء القدر به مدربًا لتشيلسي في وقت عصيب يجعل الاعتماد على الشباب ليس رفاهية ولكنه أمر واقع، والنتيجة حتى الآن مذهلة تُحسب للامبارد وشجاعته والأهم، قدراته التدريبية العالية.