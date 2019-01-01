كيف أعاد سييرا الاتحاد إلى الطريق الصحيح؟

سييرا حصل أمس على لقب المدير الفني الأفضل في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأت جماهير نادي اتحاد جدة السعودي الثقة في فريقها تحت قيادة المدير الفني التشيلي لويس سييرا وذلك عقب العودة إلى قيادة الفريق مُجدداً ومحاولة تعديل المسار المُحبط على الصعيد المحلي.

الفوز الأخير الذي حققه العميد على حساب النصر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ساهم بشكل كبير في حصول المدير الفني على دعم جماهيري كبير.

سييرا حصل أمس على لقب المدير الفني الأفضل في الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين مما يؤكد أنه بدأ السير على الطريق الصحيح.

أول النقاط الهامة جداً التي أعادها سييرا إلى لاعبي الاتحاد هي الثقة المفقودة في الفوز والتي تسببت في غياب الفوز عن الفريق في أكثر من مناسبة رغم الظهور وتقديم أداء مميز ببعض المباريات.

مباريات نادي الاتحاد القادمة في الدوري السعودي والكأس ودوري أبطال آسيا⚽️



18 أبريل 🆚 الاتفاق

22 أبريل 🆚 لوكوموتيف الأوزبكي

27 أبريل 🆚 النصر

7 مـايـــو 🆚 الريان القطري pic.twitter.com/mArJ5zhHcU — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

العديد من لاعبي الفريق ترجموا هذه الثقة في الملعب وبالتحديد كارلوس فيلانوفيا، حيث يُعد سييرا الأب الروحي لمواطنه الذي عانى الأمرين تحت قيادة المدير الفني السابق للفريق سلافين بيليتش حيث كان لا يعتمد عليه الكرواتي بشكل أساسي مع الفريق، مما أثر على أداء الفريق في منطقة وسط الملعب بالتأكيد.

الأداء الهجومي بالتأكيد لا يُمكن تجاهله حيث لاحظنا التطور الذي صاحب اللاعب ألكسندر بريجوفيتش الذي بدأ مسيرة الأهداف مع الفريق، وسجل ثنائية رائعة في مرمى النصر المباراة الماضية ليقود الفريق للفوز بنتيجة 3\2، ولم يتوقف الأمر على اللاعب الصربي بل أن فهد المولد أصبح أفضل بشكل واضح لكل المتابعين، وبدأ استغلال الميزة الأكبر التي يمتلكها وهو السرعات المميزة.

فهد المولد أفضل لاعبي الجولة الـ27 من الدوري السعودي

أخيراً منح سييرا فريقه الدفاعية وتمكن من إعادة التماسك والانضباط الدفاعي للفريق، وتطور اللاعب المغربي مروان دا كوستا بشكل كبير مع الفريق حيث أصبح أحد أفضل مدافعي الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة.

الاتحاد بعد الفوز على النصر أقترب قليلاً من المناطق الدافئة ووصل إلى المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، ومن المتوقع زيادة رصيد الفريق من النقاط قبل نهاية الدوري.

يُذكر أن نادي الاتحاد تنتظره 3 مباريات حتى نهاية الموسم المحلي الحالي، أمام أندية الاتفاق والفتح وأخيراً أحد الذي تأكد هبوطه الموسم الحالي.