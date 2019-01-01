فهد المولد أفضل لاعبي الجولة الـ27 من الدوري السعودي
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جوائز الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد تُوج فهد المولد بجائزة أفضل لاعبي الجولة.
وكان المولد قد نجح في خطف النقاط الثلاثة لفريقه اتحاد جدة من مواجهة المتصدر السابق "النصر" في ملعب الجوهرة المشعة بهدف قاتل عند الدقيقة 88 من المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت لصالح العميد بنتيجة 3-2.
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وفاز المدرب لويس سييرا بجائزة أفضل مدربي الجولة، بعد نجاحه في قيادة الاتحاد لتخطي النصر وإنعاش حظوظه في البقاء.
ولم تخرج جائزة أفضل جمهور من مباراة قمة الجولة الـ27، إذ فاز جمهور النصر بجائزة أفضل جمهور في الجولة.
يُذكر أن خسارة النصر أمام الاتحاد كلفته التنازل عن صدارة الدوري السعودي لصالح مطارده ومنافسه اللدود "الهلال" قبل 5 جولات من نهاية الموسم، ويمتلك النصر حاليًا 61 نقطة مقابل 63 للزعيم.
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