كونتي يقترب من الرحيل عن إنتر

المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي قد لا يستكمل عقده مع إنتر!

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر قد لا يستكمل عقده في صفوف النيراتزوري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن المدير الفني المتوج بالدوري الإيطالي لديه مشاكل عديدة مع الإدارة.

لماذا قد يرحل كونتي عن إنتر؟

بحسب ما ذكرت الصحيفة فهناك تعارضًا واضحًا بين أفكار كونتي حول المنافسة في السنوات المقبلة، وأفكار النادي بتخفيض النفقات.

ذلك التعارض سيضع الكثير من العواقب في طريق كونتي من أجل الاستمرار في المنافسة من وجهة نظره.

ويرى كونتي أن إنتر لو أراد الاستمرار في المنافسة، وبالأخص على المستوى الأوروبي فسيكون عليه ألا يبيع أي لاعب في الفترة المقبلة، وسيكون عليهم دعم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات.

كيف سيتم الانفصال بين إنتر وكونتي؟

الصحيفة أكدت أن الأمر سيتم حسمه خلال 48 ساعة فقط، ستشهد وضع كل النقاط فوق الحروف وتحديد كل شيء.

وذكرت الصحيفة أن الانفصال لو تم سيكون وديًا، ولن يكون هناك مشاكل واضحة كما كان الحال بين كونتي وتشيلسي على سبيل المثال من قبل.

إلى أين ينضم كونتي بعد إنتر؟

لو حدث وتم الانفصال بين كونتي وإنتر سيكون المدير الفني حرًا في الانضمام لأي فريق يريد خلال الصيف الجاري.

إلا أن أبرز تلك الفرق سيكون ريال مدريد، الذي قد يرحل مديره الفني زين الدين زيدان خلال الأيام المقبلة، وفي حاجة لمشروع قوي بعد خروجه بموسم صفري.

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