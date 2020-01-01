كونتي: لا أمتلك إلا الدعاء بأن تنتهي الإصابات

أبرز تصريحات كونتي بعد التعادل أمام أتالانتا

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن الإصابات التي عانى منها فريقه أثرت عليهم كثيرًا، مضيفًا أن أتالانتا خصم قوي ويقدم عملًا كبيرًا منذ 4 سنوات.

وسقط إنتر في فخ التعادل أمام أتالانتا حيث انتهت مباراتهما بهدف لكل فريق لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي، في قمة استضافها جيوسيبي مياتزا.

وبذلك التعادل ينفرد إنتر بصدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن لاتسيو ويوفنتوس، مع تبقي مباراة لليوفي أمام روما مساء الغد الفوز بها سيعني الانفراد بصدارة الترتيب.

وعقب المباراة صرح أنطونيو كونتي بأن المباراة كانت صعبة نظرًا للقوة والشراسة التي يلعب بها أتالانتا، الفريق الذي يلعب مع نفس المدرب منذ 4 سنوات مما يعطيهم تجانسًا أكبر.

وأضاف: "لقد بدأنا المباراة بدون 4 من لاعبينا، باريلا لم يكن لديه القدرة على المشاركة وكذلك أليكسيس سانشيز، لقد حاولنا أن نجهزهما للمباراة ولكن ذلك لم يحدث مع الأسف"

وتابع: "سينسي لم يلعب مباراة كاملة منذ 3 أشهر، لقد شارك لـ 70 دقيقة اليوم في مباراة تتطلب جهدًا بدنيًا عاليًا وأنا سعيد لأنه نجح في ذلك وأظهر عملًا كبيرًا طوال الفترة التي لعبها"

وأردف: "لقد قدم أتالانتا كل شيء من أجل الفوز ونحن كذلك، هؤلاء اللاعبين استثنائيين وقدموا كل شيء، كل ما آمله ألا نفتقد المزيد من اللاعبين، وأدعو إلهي أن تتوقف الإصابات لأن الأمور باتت صعبة بالفعل"

إنتر يرفع عرضه من أجل فيدال

يذكر أن أنطونيو كونتي قد طالب إدارة النيراتزوري بالتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية، وتتصدر أسماء أشلي يونج وأرتورو فيدال وأوليفييه جيرو قائمة الأسماء المطلوبة بالنسبة للمدرب الإيطالي.