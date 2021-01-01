كونتي عن فيدال: أحيانًا استخدم معه طريقة العصا والجزرة لتحفيزه!

أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر يتحدث عن علاقته بالتشيلي أرتورو فيدال.

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر أن علاقته باللاعب التشيلي أرتورو فيدال القادم في الصيف الماضي من برشلونة جيدة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كونتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء القادم أمام روما في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

وقال كونتي: "كيف أرى فيدال؟ لقد تدرب بالشكل الصحيح ويملك الكثير من التركيز والرغبة والإصرار".

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وأضاف: "بعض الأحيان أنتم تعرفوا أنني استخدم أسلوب الجزرة وفي أحيان أخرى أستخدم العصا، لقد تعاملت مع فيدال بطريقة الثواب والعقاب كثيرًا".

وأردف: "لا استخدم العقاب مع فيدال إلا من أجل التحسن والتطور، لقد قمت بذلك في مرات عديدة من قبل".

وكان فيدال قد تسبب في هدفي فريق كروتوني في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز إنتر بست أهداف مقابل هدفين.

جدير بالذكر أن إنتر يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة.