كونتي أم بوتشيتينو؟ اجتماع مطول في ريال مدريد لاختيار خليفة زيدان

القرار النهائي خلال ساعات

تتابع وسائل الإعلام الإسبانية عن كثب تطورات الموقف التدريبي في ريال مدريد عقب رحيل زين الدين زيدان والمفاضلة المستمرة بين عدة مرشحين لخلافته في المنصب.

ورحل زيدان بشكل رسمي مساء الخميس عن منصبه عقب تقارير تحدثت عن خلافات بينه وبين إدارة الملكي منذ يناير الماضي. المزيد هنا.

برنامج "el Golazo" نقل صوراً من وصول كبار المسؤولين في النادي الملكي لمقر النادي من أجل الاجتماع الحاسم صباح الجمعة لاختيار خليفة زيدان.

وحضر الرئيس فلورنتينو بيريز بالإضافة لعدد أشخاص من إدارة النادي الاجتماع الذي استمر لقرابة الساعة والنصف، كما شوهد القائد سيرخيو راموس في نفس التوقيت بالمكان.

وبحسب "آس" وكذلك "إلشيرينجيتو"، أصبح أنطونيو كونتي، مدرب إنتر السابق، المرشح الأبرز لتولي المنصب في الساعات المقبلة.

التقرير أوضح أن هناك حديثاً قد دار بين المدير الفني الإيطالي وأطراف من النادي الملكي للتعرف على خططه من أجل تطوير وتحديث صفوف الفريق.

التقرير أوضح أن ماوريسيو بوتشيتينو يظل مرشحاً للمنصب كما ذكر جول الخميس عبر مصادره الخاصة، ولكن عدم تحرره من ناديه الحالي باريس سان جيرمان يعقد الموقف.

زيدان الجدير بالذكر يرحل عن تدريب ريال مدريد عقب موسم فشل فيه الفريق بتحقيق أي لقب، حيث حل ثانياً في الليجا وودع دوري الأبطال من نصف النهائي.