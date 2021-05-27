خاص | بوتشيتينو هدف ريال مدريد الأول لتعويض زيدان

من يدرب الملكي؟

أوضحت مصادر جول أن مدرب باريس سان جيرمان الحالي ماوريسيو بوتشيتينو هو المرشح الأبرز لخلافة زين الدين زيدان في ريال مدريد.

زيزو رحل هذا الصباح عن تدريب النادي الملكي بعد أسابيع من تناقل الخبر عبر وسائل الإعلام الأوروبية، المزيد من هنا.

وعلم جول أن بوتشيتينو دخل دائرة المرشحين، بل وأصبح على رأس المرشحين للمنصب رغم ارتباطه بعقد مع باريس حتى 2022.

مصادر جول كشفت أيضاً أن توتنهام هو الآخر حاول إعادة مدربه السابق الذي رحل قبل 18 شهراً فقط في ظل بحثه المستمر عن مدرب جديد.

ونشر بي إس جي عبر حسابه الرسمي تصريحات للمدرب الأرجنتيني صباح الخميس تؤكد على عمله مع الفريق على الخطط المستقبلية للفترة المقبلة.

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وقالت وسائل الإعلام إن قائمة المرشحين لتدريب النادي الملكي تضم أيضاً أنطونيو كونتي الذي غادر إنتر، بالإضافة إلى راؤول ويواخيم لوف.

وشهد الخميس حركة كبيرة في سوق المدربين برحيل زيدان واقتراب ماسيمليانو أليجري من يوفنتوس، بالإضافة لعدة تحركات أخرى.