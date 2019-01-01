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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

كونتي: سأعود الموسم المقبل ومورينيو يستحق الاحترام

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Getty Images
كونتي ارتبط بكل كبار إيطاليا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن أنطونيو كونتي، المدرب الإيطالي، أنه سيعود للتدريب مجدداً بداية من الموسم المقبل، وكشف ملامح الفريق الذي سيتولى قيادته.

وارتبط كونتي طوال الأسابيع الماضية بفرضية تولي تدريب واحداً من إنتر وروما، كما عادت الشائعات حول عودته ليوفنتوس من جديد.

وقال كونتي في حوار مع "سكاي": "أين سأدرب العام المقبل؟ لا أعرف بعد، ولكن سأختار فريقاً يملك مشروعاً يقنعني".

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وأتبع: "لا أختار ما أريد، ولكن ما أفكر به، الآن العروض التي تأتيني ليست بمشاريع تقنعني".

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وتحدث كونتي عن نظيره جوزيه مورينيو: "هو شخص حقق الثلاثية وبطولة البريميرليج ثلاث مرات مع تشيلسي، من حقه أن يشير للجمهور بأصابعه الثلاثة".

وأضاف: "ولكن عليه أن يحترم الجمهور، والعكس صحيح، فاز بالكثير وبرأيي تلك الحركة تعبر عن كل ما يمثله مورينيو".

ويشير كونتي إلى احتفال مورينيو الذي كرره في أكثر من مناسبة عندما واجه يوفنتوس أو ميلان، أو أمام كونتي شخصياً.

الجدير بالذكر أن مؤخراً تم ربط كلاً من كونتي ومورينيو بإمكانية تولي تدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل في حال إقالة نيكو كوفاتش، المدير الفني الحالي.

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