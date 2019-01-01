كونتي: سأعود الموسم المقبل ومورينيو يستحق الاحترام

كونتي ارتبط بكل كبار إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن أنطونيو كونتي، المدرب الإيطالي، أنه سيعود للتدريب مجدداً بداية من الموسم المقبل، وكشف ملامح الفريق الذي سيتولى قيادته.

وارتبط كونتي طوال الأسابيع الماضية بفرضية تولي تدريب واحداً من إنتر وروما، كما عادت الشائعات حول عودته ليوفنتوس من جديد.

وقال كونتي في حوار مع "سكاي": "أين سأدرب العام المقبل؟ لا أعرف بعد، ولكن سأختار فريقاً يملك مشروعاً يقنعني".

وأتبع: "لا أختار ما أريد، ولكن ما أفكر به، الآن العروض التي تأتيني ليست بمشاريع تقنعني".

فرانشيسكو توتي يريد كونتي في روما

متصدر الدوري الإنجليزي ✅



في نصف نهائي دوري الأبطال ✅



ليفربول على بعد خطوات من صناعة التاريخ هذا الموسم! 🙌 pic.twitter.com/i7iIvpjA74 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 17, 2019

وتحدث كونتي عن نظيره جوزيه مورينيو: "هو شخص حقق الثلاثية وبطولة البريميرليج ثلاث مرات مع تشيلسي، من حقه أن يشير للجمهور بأصابعه الثلاثة".

وأضاف: "ولكن عليه أن يحترم الجمهور، والعكس صحيح، فاز بالكثير وبرأيي تلك الحركة تعبر عن كل ما يمثله مورينيو".

ويشير كونتي إلى احتفال مورينيو الذي كرره في أكثر من مناسبة عندما واجه يوفنتوس أو ميلان، أو أمام كونتي شخصياً.

الجدير بالذكر أن مؤخراً تم ربط كلاً من كونتي ومورينيو بإمكانية تولي تدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل في حال إقالة نيكو كوفاتش، المدير الفني الحالي.