كونتي يدخل في مفاوضات مع يوفنتوس لخلافة أليجري

الخروج من دوري الأبطال قد يعيد المدرب السابق للبيانكونيري

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي، في محادثات مبدئية مع أنطونيو كونتي، تمهيداً للانتقال له بداية من الموسم القادم.

كونتي رحل عن تشيلسي الموسم الماضي، ولم ينتقل لأي نادي آخر حتى الآن، وسط تكهنات عديدة حول خطوته المقبلة.

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خروج يوفنتوس من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء أمام أياكس أمستردام، يثير الشكوك حول مستقبل ماسيميليانو أليجري.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن عودة كونتي للسيدة العجوز تبدو واردة جداً في حالة رحيل أليجري بنهاية الموسم.

ويدخل يوفي في منافسة قوية مع إنتر الذي ارتبط هو الآخر بالتعاقد مع مدرب البلوز السابق.

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ويبقى الأمر كله معلقاً على موقف إدارة يوفنتوس من استمرار أليجري على رأس القيادة الفنية للفريق، وفي حالة الاستقرار على رحيله، يعد كونتي هو الخيار الأول لها.

وعلى الجانب الآخر يعتبر كونتي إيطاليا هي الوجهة المفضلة له للعودة للتدريب مرة أخرى بعد غياب موسم كامل.

ويأتي ذلك نظراً للنجاح الكبير الذي مر به هناك، بتحقيق 3 ألقاب دوري إيطالي متتالية مع يوفنتوس.