فرانشيسكو توتي يريد كونتي في روما

أسطورة روما فرانشيسكو توتي يرشح أنطونيو كونتي لتدريب الفريق خلفًا لرانييري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت عدة مصادر صحفية إيطالية إن فرانشيسكو توتي يريد من إدارة روما التعاقد مع المدرب أنطونيو كونتي.

وكان كونتي قد ارتبط بمفاوضات مع إدارتي روما وإنتر ميلان في الفترة الأخيرة، ولكنه لم يصرح بشأن اقترابه من أيهما.

وقالت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية إن المقابل المادي هو الذي يعطل من مفاوضات كونتي مع كلا الطرفين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن فرانشيسكو توتي قد أبلغ إدارة روما بضرورة أن يكون كونتي هو المدرب القادم للفريق.

وأضافت الصحيفة أن توتي يرى أن المرحلة المقبلة بالنسبة لروما تحتاج إلى مدرب مثل كونتي من أجل إعادة الفريق إلى الواجهة.

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يذكر أن فرانشيسكو توتي كان قد اعتزل اللعب بنهاية موسم 2017، ليتحول إلى عضو إداري في إدارة ذئاب العاصمة الإيطالية.