كومان يفقد أعصابه على مينجويزا في مباراة خيتافي ويخرجه من الملعب!

لقطة لا تحدث كثيرًا..

أثار رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، الجدل بشدة في مباراة خيتافي، بعدما بدا غاضبًا للغاية من أوسكار مينجويزا وأخرجه من المباراة.

وكان برشلونة قد استطاع أن يسحق خيتافي بخمسة أهداف لهدفين في الدوري الإسباني، ليخطو خطوة أخرى في اللحاق بالمتصدر أتلتيكو مدريد.

وخلال المباراة، شوهد كومان وهو يفقد أعصابه على مينجويزا بعدما تقدم في هجمة لبرشلونة بينما كانت نتيجة المباراة 3-2 لصالح النادي الكتالوني.

كومان أخذ في الصراخ على مدافعه من أجل العودة إلى الدفاع بدلًا من الهجوم وفتح المساحات أمام خيتافي وبالتبعية منحهم الفرصة للتعديل وتصعيب المباراة على البرسا.

دقائق معدودة وخرج مينجويزا من أرض الملعب وحلّ محله صامويل أومتيتي، وذهب إلى المدرب لتحيته وتحرك الهولندي ببطء وبدا غاضبًا أيضًا مرة أخرى.

وخرج كومان بعد المباراة ونفى وجود أي أزمة، حيث قال للصحافة "سبب مغادرة مينجويزا الملعب هو الإصابة وليس شيئًا آخر".

أما عما حدث أثناء المباراة، فاعترف الهولندي أنه لم يحالفه التوفيق في فعلته، فقال "موقفي معه مبالغ بعض الشيء، إنه يحظى بموسم رائع".

وأتم "لقد تحدثت معه بالفعل بعد المباراة، لا توجد مشكلة وأنا لست غاضبًا. أن تكون لاعبًا في برشلونة يجبرك على الأداء بصورة قوية في كل مباراة".

الجدير بالذكر أن الشاب البالغ من العمر 21 عامًا قد خاض هذا الموسم 35 مباراة على مختلف الأصعدة وسجل هدفين أحدهما في الكلاسيكو بشباك ريال مدريد.