كومان: محبط بسبب ديمبيلي، وموقفه معقد!

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يتحدث عن موقف عثمان ديمبيلي مع الفريق.

أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة على شعوره بالإحباط تجاه موقف الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كومان وأكد خلالها أن ديمبيلي قدم للفريق الكثير في الموسم الماضي.

ما الذي قاله كومان عن ديمبيلي؟

وقال كومان: "أنا محبط للغاية بسبب الإصابة التي تعرض لها عثمان ديمبيلي، وأيضًا بسبب الموقف المعقد الخاص بعقده معنا".

وأضاف: "الأمر سيئ له ولنا، لقد قدم لنا الكثير في العام الماضي، ولديه جودة مختلفة عن تلك التي نملكها، أتمنى أن يعود قريبًا".

ما هو موقف ديمبيلي التعاقدي مع برشلونة؟

اللاعب لا ينتهي تعاقده مع برشلونة قبل نهاية الموسم الجديد، إلا أنه يرفض التجديد ويتهرب من المفاوضات مع إدارة النادي الكتالوني.

وأرادت إدارة الفريق بيعه في أكثر من مناسبة لكن دون فائدة، حيث يصر اللاعب على الاستمرار مع الفريق.

ما هي الأندية التي تريد ديمبيلي؟

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة سابقة فمانشستر يونايتد يأتي على رأس الأندية المهتمة بضم اللاعب الفرنسي، وهناك أيضُا ليفربول.

بالإضافة لذلك كان بيب جوارديولا مهتمًا بضمه لفترة، بالإضافة لفريق باريس سان جيرمان الذي كان سيضمه في صفقة تبادلية تشمل رحيل نيمار.

جدير بالذكر أن ديمبيلي ضمن العقود الكبيرة في برشلونة، والتي تسعى الإدارة لتخفيضها سعيًا لتقليل النفقات.

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