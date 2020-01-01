كومان: لقد دفعنا ثمن قلة التركيز بالتعادل أمام فالنسيا

تصريحات كومان عقب تعادل برشلونة أمام فالنسيا

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إن التعادل أمام فالنسيا جاء عقب مباراة صعبة خاضها فريقه ودفع فيها لاعبوه ثمن قلة التركيز.

مع رونالد كومان حقق نادي برشلونة الذي حقق البداية الأسوأ في تاريخه الحديث وعلى الرغم من ذلك فإنه مستمر في منصبه ولا يبدو أن هناك نية لإقالته قبل نهاية الموسم الحالي على الأقل..

وعقب المباراة قال رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني إن المباراة أمام فالنسيا كانت صعبة للغاية أمام خصم اعتاد خلق المشاكل في المواجهات أمامه.

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وأضاف: "أشعر بخيبة أمل كبيرة وأسف بشأن ما حدث، لقد لعبنا مباراة متوسطة أو أقل في المجمل ولكن نقص التركيز قد كلف الفريق نقطتين هامتين"

وتابع: "كانت مباراة صعبة.للغاية، لقد عدنا في النتيجة وتقدمنا بهدفين بعد التأخر بهدف في بداية اللقاء وكنا أقرب للفوز في الكثير من الأحيان"

وأردف: "كانت الأمور في يدينا ولكن كان علينا أن نكون أكثر تركيزًامن أجل حسم اللقاء والنتيجة، كانت لدينا فرص خطيرة، لكننا لم نركز على بعض المواقف الحاسمة"

وأكد: "لقد دافعوا جيدًا، لقد بذلنا الجهد في الشوط الثاني من أجل تحقيق الفوز، لكننا لم نصنع ما أردناه. لعبنا مباراة غير منتظمة وحدث ما حدث في النهاية"

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الجدير بالذكر أن برشلونة قد تخلص من كابوس رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو بعد استقالته، ويأمل في الوقت الحالي لاستعادة توازنه، ولكن يبدو أن المشاكل أكبر من ذلك.