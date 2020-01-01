كوكي: أتلتيكو مدريد يذهب إلى ليفربول بثقة كبيرة

ما يحدث لهم محليًا لن يؤثر أوروبيًا..

يؤمن كوكي، لاعب أتلتيكو مدريد، أن المعاناة المحلية لليفربول في الآونة الأخيرة لن تؤثر على مواجهتهما في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا على أن الروخيبلانكوس سيذهبون إلى الأنفيلد بثقة كبيرة.

وتلقى ليفربول 3 هزائم في آخر أربع مباريات على مختلف الأصعدة، بدايتها كانت من أتلتيكو في مباراة الذهاب بهدف ساؤول، ثم الخسارة من واتفورد بثلاثية نظيفة في البريميرليج والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد تشيلسي بهدفين نظيفين.

كتيبة يورجن كلوب بدأت في الاستفاقة بفوز صعب للغاية على بورنموث بهدفين لهدف في الأنفيلد مساء السبت الماضي، ورغم التراجع، لكن كوكي يرى أن الريدز سيكون خصمًا قويًا للغاية في المباراة المرتقبة بينهما.

المزيد من الفرق

مجرم حرب ومهووس بالجنس وأكثر رؤساء الأندية إثارة للجدل حول العالم

الدولي الإسباني تحدث للصحافة وقال "نعم لقد خسروا مباريات، لكن هذا لن يكون له تأثير على مباراة دوري الأبطال.".

كما أضاف "نذهب إلى ليفربول بثقة، حيث أن لدينا فرصة مواتية للوجود في ربع النهائي، إنه فريق صعب وسيكون تجاوزهم أمر رائع للغاية.".

وأتم "ليفربول سيكون بطلًا لإنجلترا وبالطبع أود أن يكون أتلتيكو على نفس المستوى. علينا أن نتعلم الدرس من الهزيمة في تورينو العام الماضي، الأمر سيستغرق منا مجهودًا كبيرًا.".

يذكر أن أتلتيكو مدريد قد خرج في النسخة الماضية من دوري الأبطال على يد يوفنتوس رغم الفوز ذهابًا بهدفين نظيفين على أرضه، ولكن كريستيانو رونالدو تألق في أليانز ستاديوم بهاتريك قاد كتيبة ماسيميليانو أليجري حينها لبلوغ ربع النهائي.

كما تجدر الإشارة إلى أن حال الأتليتي ليس أفضل بكثير من ليفربول محليًا، حيث اكتفت كتيبة دييجو سيميوني بالتعادل مع إشبيلية بهدفين لكل منهما يوم السبت الماضي في المباراة التي كانت هامة في صراع المربع الذهبي للدوري الإسباني بينهما.