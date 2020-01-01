أوديجارد يحسم موقفه من العودة ريال مدريد

النرويجي يعيش أفضل فتراته الفنية هذا الموسم

كشف مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المُعار لصفوف ريال سوسيداد، عن موقفه من الأنباء الأخيرة التي ربطته بالعودة مرة أخرى للميرينجي.

أوديجارد انضم لريال في 2015 وهو مصنف كأحد أبرز المواهب بأوروبا، ولكنه فشل في إثبات ذاته ليذهب بالعديد من الإعارات للحصول على فرصة اللاعب بانتظام.

صانع الألعاب النرويجي انتقل لريال سوسيداد في يوليو 2019 على سبيل الإعارة، ليظهر بمستويات مميزة وتنتشر الأقاويل حول رغبة زين الدين زيدان في استعادته.

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وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"لا أعلم أي شيء عن ما يقوله الناس، ولكن الخطة مازالت كما هنا بالبقاء سنتان لشعوري بالسعادة وتركيزي على إثبات قدراتي".

وأضاف:"علاقتي جيدة جداً بزيدان حيث دربني في الفريق الثاني ثم الأول ولديه فكرة كبيرة جداً عن كرة القدم".

وعن لعبه ضد ريال مدريد بالكأس بعد غد الخميس:"مناسبة خاصة بالنسبة لي ونحلم بتحقيق الفوز للوصول لمرحلة متقدمة بالبطولة وربما الحصول على لقبها".

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لاعبه المفضل في ريال:"بكل تأكيد لوكا مودريتش لأنه مثلي الأعلى وأخشى مواجهته".

يذكر أن صاحب الـ21 سنة يعيش أفضل مستوياته هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 مع الفريق بكل البطولات.