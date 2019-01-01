كوفاتش: لا مفر الآن من الفوز على بوروسيا دورتموند

بايرن ميونخ يخسر صدارة البوندسليجا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشار نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، لحتمية انتصار فريقه الأسبوع المقبل على بوروسيا دورتموند في قمة البوندسليجا في أعقاب تعثره في الجولة الحالية.

وفاز دورتموند بهدفين نظيفين على فولفسبورج، بينما تعادل بايرن مع مضيفه فرايبورج بهدف لكل جانب، ليتأخر بنقطتين عن الفريق الأصفر في قمة الترتيب.

وقال كوفاتش للصحافة بعد المباراة: "الآن علينا الفوز على دورتموند، أعتقد أن اللاعبين يعرفون هذا وما يعنيه، يجب أن نظهر لهم رغبتنا بالتتويج".

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وأكمل: "أتوقع من فريقي أن يضع دورتموند تحت الضغط ويكون شرساً الأسبوع المقبل، وضعنا أنفسنا في موقف مزعج ولم نستغل فرصنا".

ويستضيف بايرن دورتموند في ملعب أليانز بميونخ الأسبوع المقبل للثأر من هزيمة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل اثنين.

ونجح بايرن في الأسابيع الأخيرة في معادلة رصيد دورتموند بعدما كان الفارق اتسع إلى تسع نقاط بعد لقاء الفريقين بالذهاب.