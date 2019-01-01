خاص - مدرب ليل: لن نقف أمام رحيل بيبي إلى كبار أوروبا

النجم الإيفواري تحت الطلب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فتح كريستوف جالتييه، مدرب ليل، الباب لانتقال نجمه نيكولاس بيبي لأحد كبار الأندية الموسم المقبل بعد تألقه اللافت في الموسم الجاري.

ولفت الإيفواري الشباب انتباه بايرن ميونخ وأرسنال وعديد الأندية بعد وصوله إلى 18 هدفاً و11 تمريرة حاسمة مع فريقه بكل المسابقات حتى الآن.

جالتييه قال لجول: "منذ قدومي وأتفهم مشروع النادي، إذا خسرنا لاعباً سنقوم بتعويضه بآخرين صغار، كمدرب لا أحب بقاء لاعب لا يريد البقاء".

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وأكمل: "إذا أراد بيبي أو آخرين الرحيل لنادي أكبر في أوروبا لا مانع في الأمر لأن النفع سيعود على الطرفين إذا توصلنا لاتفاق جيد".

وتحدث جالتييه عن هيمنة باريس سان جيرمان محلياً: "الأمر يزعجني ولكن في النفس التوقيت من الجيد وجود فريق بهذا الحجم في فرنسا، أراه كتحدي".

وأضاف: "سيأتي وقت وسيمل الملاك القطريين من الكرة ويتحولون نحو لعبة أخرى، نعرف أن لاعبينا محط أنظار كبار القوم، ولكن سنعوض رحيل أي لاعب".

ويحتل ليل حالياً المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ولكن بفارق 20 نقطة.