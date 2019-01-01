ألابا: أتمنى عودة جوارديولا أو هاينكس إلى بايرن ميونخ

النجم النمساوي يعود بالذاكرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تمنى دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، أن يعود واحداً من الثنائي بيب جوارديولا أو يوب هاينكس لتدريب الفريق من جديد.

ويعمل ألابا حالياً في ميونخ مع الكرواتي نيكو كوفاتش الذي نجح في إعادة بايرن إلى الصدارة بعد بداية متعثرة للموسم.

وقال ألابا مع "فرازين ماهير": "أتمنى إرجاع بيب أو هاينكس لتدريب بايرن، الأول أخذني لمستوى جديد من المعرفة في كرة القدم والثاني جعلني بطلاً وفزت بالثلاثية".

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pic.twitter.com/Jjs95ENeSu — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 30, 2019

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وأضاف: "كنت محظوظاً باللعب مع أسماء عالمية هنا، تعلمت من روبن كيفية التصرف خارج الملعب، ريبيري علمني قوة الشخصية، وأخذت من شفانشتايجر كيفية التعامل مع الصغار".

ويلعب ألابا مع بايرن ميونخ منذ 2008 عندما أتى من صفوف أستريا فيينا في النمسا، وصعد في فرق الشباب للفريق البافاري حتى وصل للفريق الأول.

ويلعب بايرن ميونخ مساء اليوم السبت أمام فرايبورج ضمن منافسات البوندسليجا الألمانية.