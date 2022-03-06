كورونادو يصدم جماهير الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال!

يستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يواجه نظيره الهلال مساء يوم الثلاثاء القادم، في المباراة المؤجلة من الجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد متصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، سيلاقي الهلال صاحب المركز الرابع برصيد 40 نقطة، في مواجهة ستكون شرسة بين الفريقين.

كورونادو يصد جماهير الاتحاد قبل الكلاسيكو

وصدم البرازيلي إيجور كورونادو جماهير نادي الاتحاد، قبل مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، بعدما علق على حظوظه في اللحاق بالمواجهة المنتظرة.

كورونادو كشف خلال تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية، عن أنه لن يستطيع المشاركة في مباراة الاتحاد أمام الهلال القادمة، بسبب عدم جاهزيته.

اللاعب البرازيلي أكد على أنه سيكون جاهزًا فقط من أجل المشاركة في مباراة الشباب، بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي، المقرر لها يوم الأحد 13 مارس الجاري.

الاتحاد يعاني من غيابات بالجملة أمام الهلال

ويدخل فريق نادي الاتحاد وهو يعاني من غيابات بالجملة، حيث يأتي في مقدمة اللاعبين الغائبين المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة "الصفاق".

كما يستمر غياب أحمد حجازي مدافع الفريق، بالإضافة إلى كورونادو الذي لم تكتمل جاهزيته، وأيضًا المدافع زياد الصحفي لم يتضح موقفه من المشاركة حتى الآن.

ويغيب أيضًا الجناح المتألق عبد الرحمن العبود، والذي حصل على كارت أحمر خلال مباراة فريقه الاتحاد الأخيرة أمام ضمك، ليتم إيقافه لمدة مباراة.

وتغادر بعثة فريق نادي الاتحاد إلى العاصمة السعودية الرياض مساء يوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الهلال في الكلاسيكو المنتظر.

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