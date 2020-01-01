كورتوا: لم أتخيل أبدًا أنني سألعب لريال مدريد

سعادة كبيرة..

أعرب تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن سعادته الغامرة باللعب للنادي الملكي، معتبرًا أنه "النادي الأفضل في العالم".

وكان كورتوا قد انضم إلى ريال مدريد بعد رحلة طويلة ناجحة مع تشيلسي نظير 35 مليون يورو في صيف 2018.

بداية الدولي البلجيكي لم تكن جيدة، لكن سرعان ما أصبح أحد الأعمدة الهامة جدًا لكتيبة زين الدين زيدان في آخر موسمين وعاد ليصبح أحد أفضل الحراس في العالم.

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صاحب الـ28 عامًا في حالة عبر إنستجرام كتب "لقد بدأت كحارس مرمى منذ أن كنت في الحادية عشر من عمري ومنذ ذلك الحين كان لديّ طموح في رأسي".

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وتابع "لكنني لم أتخيل أبدًا أنني سألعب مع أفضل فريق في العالم، إنه حلم أصبح حقيقة".

كورتوا تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات من أربع خاضها ريال مدريد هذا الموسم على صعيد الدوري الإسباني، وقدّم تصديات مذهلة خصوصًا أمام ريال بيتيس.

يذكر أن كورتوا قد خرج من معسكر منتخب بلجيكا الأخير بسبب إصابته بآلام في الظهر وسط ترقب من مسؤولي النادي الملكي لحالته وإمكانية مشاركته الأسبوع المقبل.