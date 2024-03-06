كواليس اللحظة اللعينة .. أندرسون تاليسكا يكشف "كيف تعرض للإصابة الغبية" مع النصر!

أندرسون تاليسكا يكشف كواليس إصابته اللعينة..

SHAHID

يعيش نادي النصر السعودي وجماهيره، في حالة صدمة؛ بعد إصابة البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم.

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تاليسكا تعرض للإصابة، في التمارين الأخيرة التي سبقت مباراة النصر ومستضيفه العين الإماراتي، والتي انتهت بفوز الأخير (1-0)، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ ليتأكد نهاية موسمه بشكل رسمي.

وعن إصابته المفاجئة.. علق تاليسكا في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، اليوم الأربعاء؛ قائلًا: "لقد كان شيئًا غبيًا جدًا".

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النجم البرازيلي كشف عن أنه كان بمفرده في نهاية التدريبات التي سبقت مباراة العين؛ حيث ذهب لتسديد الكرة الأخيرة قبل الخروج من أرضية الملعب، ليشعر بعدها بآلام شديدة.

وأضاف أندرسون تاليسكا في نفس السياق: "اتسأل (كيف تعرضت للإصابة؟!).. أنا حتى لا أعرف كيف أشرح الأمر".

جدير بالذكر أن تاليسكا البالغ من العمر 30 سنة، كان قد وعد الجماهير النصراوية بعد إصابته، بالعودة أقوى في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، شاكرًا دعمهم ومساندتهم له.

SHAHID