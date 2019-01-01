في ميلاده الـ25 - كهربا.. الفولت العالي الذي يصعق نفسه

كهربا يقدم مستوى طيب مع الزمالك في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يتم محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك ومنتخب مصر، اليوم السبت، عامه الـ25 من عمره، حيث يعد من أهم لاعبي مصر في الوقت الحالي بشكل عام، ولاعبي الأبيض بشكل خاص.

الفولت العالي.. لقب أطلقه جماهير الزمالك على كهربا، الذي يعد من أهم نجوم الفريق في الفترة الأخيرة، والذي انتقل من إنبي إلى الملكي عام 2015 قبل أن يخرج لفترة إعارة في اتحاد جدة السعودي قبل أن يعود ويستقر في مصر.

كهربا يقدم مستوى جيد في الفترة الأخيرة مع الزمالك ومن عناصره الأساسية والذي قادهم إلى المنافسة على اللقب حتى الأن رغم فقدان الصدارة في اللقاء الأخير أمام المصري البورسعيدي.

ولكن يلام كهربا في بعض التصرفات التي تخرج منه مؤخرًا، حيث تم إيقافه في مناسبتين الأولى قبل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي في مجموعات الكونفدرالية، بعد الاشتباك مع جماهير الزمالك.

وجاءت المرة الثانية بالإيقاف عن مواجهة حسنية أغادير في ذهاب دور ربع نهائي الكونفدرالية، بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على تغييره في لقاء سموحة بالدوري المصري الممتاز.

كهربا لعب مع الزمالك في الموسم الحالي بالدوري المصري 22 لقاء بواقع 10 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 10 أخرين.

أما عن الكونفدرالية، شارك في 5 مباريات سجل خلالها هدف واحد فقط، خلال 226 دقيقة.

وتوجه جماهير الزمالك باستمرار رسائل لكهربا بالالتزام داخل الملعب لما تحمل قلوبهم اتجاهه بالحب وأنه من النجوم الذين سيقودون الأبيض للتتويج بالبطولات خلال الفترة المقبلة.

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فهل يستمر كهربا "الفوت العالي" في صعق نفسه وإبعادها عن المشاركة مع الزمالك في أهم الأوقات، أم سيكون سببًا في تتويج القلعة البيضاء بالدوري والكونفدرالية في الموسم الحالي؟.

جروس مدرب #الزمالك يتواجد في المركز 208، ضمن قائمة مدربي العالم لشهر إبريل وفقًا كلب وورد رانكنج. pic.twitter.com/NRwSQ9DNwR

— جول مصر (@goaleg) April 12, 2019