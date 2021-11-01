جدول مباريات ومجموعة الإمارات في كأس العرب 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب الإمارات في كأس العرب للمنتخبات 2021، وما هي القنوات الناقلة وما هي المجموعة التي سيشارك فيها في البطولة العربية؟

بعد غياب استمر لتسع سنوات، تعود البطولة العربية للمنتخبات من جديد في نسخة استثنائية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم في نوفمبر 2021، وستقام في قطر المستضيفة لكأس العالم 2022.

بحسب نظام البطولة، تم تقسيم المنتخبات العربية إلى قسمين، الأول سيشارك مباشرةً من دور المجموعات وتكون من 9 منتخبات، فيما خاض الثاني الدور التمهيدي وتواجد به 14 منتخبًا.

بداية المنتخب الإماراتي ستكون من المجموعات، حيث جاء في المركز الثامن بين المنتخبات العربية بحسب تصنيف الفيفا حينها.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على مجموعة منتخب الإمارات في كأس العرب 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة.

مجموعة الإمارات في كأس العرب 2021

أوقعت قرعة كأس العرب 2021 منتخب الإمارات في المجموعة الثانية، والتي يتواجد بها منتخبات تونس وسوريا وموريتانيا.

#كأس_العرب_FIFA |



تهانينا لجميع المنتخبات العربية المتأهلة إلى #كأس_العرب_2021



وبالتوفيق لجميع المنتخبات في منافسات النسخة العاشرة من البطولة العربية الكبيرة المرتقبة .. pic.twitter.com/miAKlIB7MA — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 25, 2021

مجموعة منتخب الإمارات في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سوريا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الإمارات في كأس العرب 2021؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD.

لم تعلن أي قناة أخرى حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب 2021، لكن من الممكن أن تحصل بعض القنوات العربية الأخرى على بعض المباريات.

جدول مباريات الإمارات في كأس العرب 2021

بداية مشوار منتخب الإمارات في كأس العرب 2021 ستكون ضد سوريا ثم يواجه موريتانيا وأخيرًا تونس.

#كاس_العرب_FIFA |



📎 جدول المباريات..



بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية.. pic.twitter.com/HCnpG7ODEf — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 28, 2021