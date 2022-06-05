كم تبلغ ديون برشلونة؟ وما الموقف المالي للفريق الكتالوني؟

عانى برشلونة من أزمات حظيت بتغطية إعلامية كبيرة خارج الملعب في الآونة الأخيرة، حيث ترك سوء الإدارة الكثير من الأثر.

يعمل برشلونة في الوقت الحالي على إعادة البناء داخل وخارج الملعب، حيث تؤثر الصعوبات المالية على نتائج الفريق، والذي يعمل حاليًا تحت إشراف أسطورة النادي تشافي لإحياء أمجاده السابقة.

الصعوبات المالية التي تم الإعلان عنها مؤثرة بقوة على الفريق، حيث اضطر كبير الدوري الإسباني للتخلي عن ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات في صيف عام 2021 لعدم تمكنه من منحه عقدًا جديدًا.

رحل رونالد كومان نتيجة لسوء النتائج بعد ذلك، ويتطلع الكتلان إلى استعادة الأسس التي يمكن أن يبنى عليها النجاح في المستقبل.

لكن، ما هو حجم هذه المهمة وكم تبلغ ديون برشلونة ؟ جول يلقي نظرة.

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كم تبلغ ديون برشلونة؟

كشف رئيس برشلونة جوان لابورتا في أغسطس 2021 بعد وقت قصير من رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، أن ديون النادي ارتفعت إلى 1.35 مليار يورو (1.13 مليار جنيه استرليني / 1.42 مليار دولار).

هدد التجديد لميسي سقف رواتب الفريق المقررة من قبل رابطة الدوري الإسباني، وكان على الإدارة اتخذا عدد من الإجراءات لتخفيض حجم الإنفاق.

"I gave everything for this club, for this shirt"



An emotional Lionel Messi says his final goodbye to Barcelona 😢 pic.twitter.com/CjkU1k6odl — GOAL (@goal) August 8, 2021

قال لابورتا بعد عودته إلى منصبه في كامب نو خلفًا لجوزيب ماريا بارتوميو: "تمثل رواتبنا 103٪ من إجمالي دخل النادي ، أي بزيادة 20-25٪ عن منافسينا.

"أول شيء كان علينا القيام به عندما وصلنا هو طلب قرض بقيمة 80 مليون يورو، وإلا لم نتمكن من دفع الرواتب. الإدارة السابقة لم تكن صادقة.

"برشلونة لديه صافي خسائر 451 مليون يورو - إنه إرث رهيب. ما حدث مقلق للغاية ".

تضمنت ديون برشلونة ما يقرب من 390 مليون يورو (334 مليون جنيه استرليني / 412 مليون دولار) من رواتب اللاعبين، وأكثر من 670 مليون يورو (574 مليون جنيه استرليني / 708 مليون دولار) مستحقة للبنوك، بينما كلفتهم جائحة فيروس كورونا حوالي 91 مليون يورو (78 مليون جنيه استرليني / 96 مليون دولار).

تكبد النادي خسائر بلغت 481 مليون يورو (412 مليون جنيه استرليني / 508 مليون دولار) في العام الماضي، مما جعل صافي الخسارة 451 مليون يورو (386 مليون جنيه استرليني / 477 مليون دولار) - مع انخفاض الإيرادات بنسبة 26% في 2020-21 إلى 631 مليون يورو (541 مليون جنيه استرليني / 667 مليون دولار).

عمل لابورتا على خفض الرواتب بنحو 200 مليون يورو (171 مليون جنيه استرليني / 211 مليون دولار)، ومع رحيل ميسي بينما وافق جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس على تخفيض رواتبهم.

صامويل أومتيتي هو لاعب آخر خفض راتبه، بينما تمت إعارة صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى أستون فيلا في يناير، وعاد الجناح يوسف ديمير البالغ من العمر 18 عامًا بقطع الإعارة إلى رابيد فيينا.

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سمحت إعادة الهيكلة في كامب نو بضم فيران توريس وأداما تراوري وبيير إيمريك أوباميانج خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينما تم تسجيل داني ألفيش أيضًا بعد عودته إلى النادي.

هناك احتمالية لمزيد من التعاقدات خلال الصيف، حيث يرتبط برشلونة بعدد من الأسماء الكبيرة من جميع أنحاء أوروبا بينما يبدو أن المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن قد وصل كلاعب حر من تشيلسي.

التحركات مستمرة بينما يواصل لابورتا إعادة تنظيم البيت الكتالوني من الداخل كجزء من خطة مدتها خمس سنوات.

سدد جزء من ديون النادي بحصوله على قرض يزيد عن 500 مليون يورو (428 مليون جنيه استرليني / 528 مليون دولار) مما يمنح النادي بعض الراحة.

تمت الموافقة أيضًا على خطة بقيمة 1.5 مليار يورو (1.28 مليار جنيه استرليني / 1.59 مليار دولار) لتطوير ملعب كامب نو معقل برشلونة في الجمعية العامة العام الماضي.

OFFICIAL: Barcelona announce partnership with Spotify which will see their stadium renamed to Spotify Camp Nou 🎵 pic.twitter.com/qI9h7Qvl9T — GOAL (@goal) March 15, 2022

تم الكشف أيضًا في أبريل أنه تم إبرام صفقة مع شركة البث المباشر Spotify - والتي ستشمل رعاية القمصان وحقوق تسمية الملاعب - والتي قيل إنها تزيد قيمتها عن 280 مليون يورو (240 مليون جنيه استرليني / 296 مليون دولار).