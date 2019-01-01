كلوب يوضح سبب تراجع أداء ليفربول وموعد عودة صلاح

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يشيد بأداء فريق كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ ١٣ من الدوري الإنجليزي.

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بأداء نظيره كريستال بالاس في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ ١٣ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب عقب المواجهة وأكد خلالها أن تراجع أداء فريقه يعد أمرًا طبيعيًا عقب فترة التوقف الدولي.

وقال كلوب: "هذه الفترات من الموسم طبيعي فيها هذا الأداء، لا أبحث عن الأعذار لكن هذا ما يحدث عقب فترات التوقف الدولي".

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وأضاف: "يكون من الصعب ذهاب النجوم لمنتخباتهم والعودة للنادي ومطالبتهم مستويات كبيرة رغم كل الإرهاق الذي يعانون منه".

وأكمل: " كل هذا لا ينفي قوة كريستال بالاس وأداء زاها الرائع، لقد قدموا مباراة طيبة ولعبوا الكرات الثابتة بشكل جيد وجعلونا نعاني".

وأردف عن صلاح: "لم يتدرب منذ أيام وظهر معنا بنسبة ٥٠ أو ٦٠٪ من قدراته أول أمس والأمس كان أول تدريب كامل له، لذا الدفع به اليوم أساسيًا لم يكن خيارًا ذكيًا، كنا نستعد لمنحه بعض الدقائق لكننا لحسن الحظ لم نحتاج لذلك وسيشارك يوم الأربعاء بشكل طبيعي".

وأنهى تصريحاته مشيدًا بنجومه: "سعيد بالأداء بالرغم من اضطررنا للتسجيل في الدقائق الأخيرة لتحقيق الفوز، لكن ذلك أظهر أن الفريق يملك عقلية كبيرة".

جدير بالذكر أن مباراة اليوم كانت قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد بعدما تعادل زاها في الدقائق الأخيرة وسجل فيرمينو في آخر لحظات المواجهة.