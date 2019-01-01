بعد أوين وسواريز.. ماني ثالث ليفربولي يحقق هذا الرقم

رقم جديد لماني بتسجيله هدف ليفربول في شباك كريستال بالاس

واصل النجم الدولي السنغالي ساديو ماني أداءه المميز مع فريقه ليفربول خلال الموسم الحالي، كما واصل تحقيق الأرقام وتسجيل الأهداف.

وسجل ماني هدف الأول للريدز في شباك كريستال بالاس في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الهدف، بات ماني ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يقوم بالتسجيل أمام نفس الخصم في 5 مباريات متتالية، وذلك بعدما هز شباك كريستال بالاس في 5 مواجهات متتالية.

ويعد أول لاعب لليفربول يقوم بذلك هو مايكل أوين، حين سجل في 5 مباريات متتالية جمعت بين الريدز ونيوكاسل يونايتد في الفترة ما بين 1998 و2001.

ثم قام نجم برشلونة الحالي الدولي الأوروجوياني لويس سواريز بالأمر ذاته حين سجل في 5 مباريات متتالية أمام نورويتش سيتي في الفترة ما بين 2012 و2014.

ومنذ 2017 وحتى اليوم، لعب ليفربول 5 مرات أمام كريستال بالاس في أنفيلد وخارجه، وفي جميع المواجهات سجل ساديو ماني في شباك خصم يعتبر من الخصوم المفضلة له في تاريخ مواجهاته أمامهم في البريميرليج.

وبات كريستال بالاس أكثر فريق سجل ماني في مرماه، حيث سجل النجم السنغالي 8 أهداف في شباكهم أكثر من أي فريق آخر لعب ضده سواء داخل إنجلترا أو خارجها، وسواء بقميص ساوثهامبتون أو ليفربول.

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يذكر أن ساديو ماني قد حقق جائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي كهداف للبريميرليج خلال الموسم الماضي، وذلك مناصفة مع كل من محمد صلاح زميله في ليفربول وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم نادي آرسنال.