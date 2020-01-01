كلوب يهاجم حكم الفيديو: اللاعبون سيصابون بالبرد!

الريدز يتصدرون المجموعة

علق مدرب ليفربول يورجن كلوب على تعادل فريقه أمام ميتيلاند لحساب الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم محمد صلاح مبكراً للضيوف، ولكن أصحاب الأرض تعادلوا من ركلة جزاء احتسبت بتقنية الفيديو، والتي ألغت أيضاً هدفاً لليفربول.

وعن ذلك قال كلوب للإعلام: "الأمر استغرق 3-4 دقائق لاتخاذ قرار من حكم الفيديو، الأمر كان صعباً على اللاعبين في تلك الأجواء الباردة".

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وأضاف: "أسمع البعض يقول يا الله ها هو يتحدث عن ذات الأمر مجدداً، ولكن صدقوني الأجواء كانت حقاً باردة وهذا لا يساعد".

واستمر الألماني: "كنت أقول إن الفيديو فكرة جيدة ولكن الآن لست واثقاً صراحة، ولكن يجب التعامل مع وجودها".

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وحول استمرار صلاح أساسياً طوال اللقاء: "كان في حالة طيبة وتواصلت معه طوال المباراة ولم يكن هناك مشاكل، لذا لما لا نتركه يلعب".

وختم: "البعض الآخر كان عائداً من إصابة ولذا كان الأفضل أن يقع إراحته أو أن يلعب لبعض من الوقت فقط".

ليفربول بهذا التعادل تصدر مجموعته وعبر رفقة أتالانتا الذي انتصر على أياكس بهدف نظيف مساء الأربعاء.