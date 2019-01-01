كلوب يطمئن الجماهير على أليسون ويحذر من فاردي

أبرز تصريحات يورجن كلوب قبل مواجهة ليفربول وليستر سيتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن الفريق يسير في الوقت الحالي بشكل جيد، وأن الاستمرار في الانتصارات وتحقيق النقاط ضروري من أجل الثقة والاستمرار في المنافسة.

وتحدث كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ليفربول أمام ليستر سيتي والذي سيقام مساء الغد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول المباراة، أكد كلوب على صعوبتها وعلى أهمية الاستمرار في تحقيق الانتصارات، ولعب كل مباراة على حدى وإعطاء كل بطولة ينافس عليها الفريق حقها.

وأضاف: "لدينا الحافز دائمًا، في منتصف الأسبوع كانت هناك مواجهة صعبة أمام ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، والانتصار فيها كان مهمًا من أجل تحقيق الفوز الأول في البطولة بعد خسارة المباراة الأولى"

وحول الإصابات تحدث قائلًا: "أليسون في حالة جيدة وعملية تعافيه تسير بالشكل الصحيح، لقد شارك في التدريبات أمس لأول مرة وكان مردوده إيجابيًا، لقد اقتربت عودته، ويعجبني أنه متحمس للعب والمشاركة من جديد"

وأضاف: "جوميز ما زال يحتاج بعض الوقت من أجل العودة، ولكنه أيضًا يتعافى وفقًا لبرنامج تأهيلي، نحتاج لجاهزية كل اللاعبين ولكن لن نستعجل عودة أحدهم قبل موعدها"

وتابع: "استقبال بريندان رودجرز في أنفيلد؟ يجب أن يكون مثاليًأ وهذا ما أتمناه، الرجل كان مدربًا هنا وحقق الكثير من الإيجابيات التي عملت على أساسها، أعتقد أن المشجعين سيحملون له كل الاحترام والتقدير في زيارته الأولى لهذا الملعب منذ رحيله عنه قبل 4 سنوات من الآن"

وقال أيضًا: "هو كمدرب سيكون تهديدًا لنا في هذه المباراة، أعرفه جيدًا وأعلم أنه يمتلك قدرة كبيرة على التعامل مع المباريات الكبيرة والمواجهات الصعبة، المباراة لن تكون ودية حتى يتم استقباله بحفل تكريمي، ولكن آمل أن تكون الأجواء ودية فقط"

وأردف: "بالنسبة للنسق سيكون من المستحيل أن يظل ليفربول يلعب بنفس النسق العالي طيلة الموسم، هذا لا يمكن أن يحدث في كرة القدم على الإطلاق"

وأشار: "الإرهاق والبدنيات لا تساعدك على فعل كل ما تريد، اللاعبون بشر وليسوا آلات، لا يمكن أن تتطلب منهم أن يبقوا دائمًا في كامل الجاهزية في حال تم التحميل عليهم بصورة أكبر من قدرتهم"

وتابع: "هناك أشياء أصعب في الحياة من ذلك. إنهم لا يلعبون كثيرًا ولكنهم يتدربون طوال الوقت وهذا يستنزف الكثير من الجهد بالطبع، وهذه هي كرة القدم ومتطلباتها من أجل اللعب في مستويات كبرى"

واسترسل: "جيمي فاردي؟ مهاجم كبير بالطبع، تعودنا على مواجهة مثل هؤلاء اللاعبين ولكن فاردي يبقى خطيرًا وسيمثل تهديدًا كبيرًا لنا في مباراة الغد"

وزاد حوله: "هو مهاجم سريع ومهاري وقادر على تسجيل الأهداف بطرق مختلفة، أتمنى أن يتعامل معه دفاعنا بالشكل المطلوب وأن نلعب مباراة كبيرة نستطيع فيها تقديم ما لدينا"

وعن فرصة الإنهاء في المراكز الأربعة الأولى قال كلوب: "بنسبة 100% هذا مضمون بالنسبة لنا، أعتقد أننا لا يمكن أن نبتعد عن هذه المنطقة في نهاية الموسم"

وأضاف: "ما قلته عن مباراة برشلونة؟ هذا ما أشعر به، هي لحظة عظيمة ومن أفضل اللحظات التي عشتها في حياتي وستظل محتفظة بمكانتها داخلي"

وأردف: "في كرة القدم يجب أن يكون لديك لحظات الإلهام الخاصة بك، هذه واحدة منهم بالنسبة لي، الكرة دائمًا ما تعطيك المزيد من التشويق واللحظات التي تستحق الاحتفاظ بها"

وقال حول المنافسة مع مانشستر سيتي: "ما زال الوقت من أجل الحديث عن هذا، فارق النقاط في الوقت الحالي لا يعني شيئًا، نحن نتحدث عن 31 مباراة متبقية"

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يذكر أن ليفربولقد حقق انطلاقة مثالية على مستوى النتائج خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق 7 انتصارات متتالية من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن، ليتصدر الترتيب بهذا السجل برصيد 21 نقطة.