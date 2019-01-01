إيمري: أوزيل لا يستحق البقاء في آرسنال

المدير الفني لآرسنال أوناي إيمري يواصل حربه مع مسعود أوزيل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال حربه الباردة مع صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، حيث ذكر علنًا أنه لا يستحق البقاء في صفوف الفريق.

ولم يشارك أوزيل في مباراة الفريق أمام ستاندر دول لييج البلجيكي مساء أمس والتي انتهت بفوز آرسنال بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وعند سؤال المدرب أوناي إيمري عن سبب عدم مشاركة مسعود أوزيل حتى في هذه المباراة، وأجاب ببساطة بأن الرجل لا يقدم العمل الذي يجعله يستحق المشاركة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 4, 2019

وأضاف: "في كل مباراة أختار التشكيل بناء على اللاعبين الأنسب للعب، كل مباراة لها حساباتها ولا يوجد أية حسابات شخصية تتحكم في الأمور.

وتابع: "عندما قررت عدم وجوده في الفريق، فذلك لأنني أعتقد أن لاعبًا آخر يستحق ذلك أكثر، هذا الأمر هو ما يحدث دائمًا سواء مع أوزيل أو غيره، وسواء في مواجهات الدوري الأوروبي أو البريميرليج"

سولشاير يكشف سبب غياب بوجبا عن لقاء ألكمار

يذكر أن مسعود أوزيل قد ابتعد عن تشكيل آرسنال الأساسي منذ منتصف الموسم الماضي بعد خلاف واضح بيه وبين المدرب أوناي إيمري.