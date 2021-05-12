كلوب يدافع عن مانشستر يونايتد: ما حدث لهم كان جريمة!

تصريح غير متوقع من الألماني..

دافع المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، عن اختيارات أولي جونار سولشاير لتشكيلة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي، معتبرًا أن ضغط المباريات بهذا الحد "جريمة".

وكان مانشستر يونايتد قد هُزم بهدفين لهدف في مباراة أجرى خلالها سولشاير 10 تغييرات على التشكيلة الأساسية للمانيو التي فازت على أستون فيلا قبلها بساعات قليلة.

هذه الهزيمة أهدت مانشستر سيتي درع الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، كما أنها عقدت من موقف ليفربول فيما يخص التواجد بالمربع الذهبي والمشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

ورغم التأثير السلبي للهزيمة، إلا أن كلوب دافع بضراوة عن مانشستر يونايتد وأخذ في مهاجمة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا قال يورجن كلوب عن ضغط المباريات لمانشستر يونايتد؟

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول المقرر لها يوم الخميس، قال كلوب "كانت تشكيلتهم هي نفسها التي توقعتها".

كما أضاف "لقد قلتها 500 مرة، مع كل الأشياء التي حدثت والاحتجاجات في مانشستر، فإن اللعب يوم الأحد والثلاثاء والخميس جريمة حقًا".

وتابع "هذا ليس خطأ سولشاير أو لاعبي مانشستر يونايتد، إذا كنت في نفس مكانهم فكنت سأقوم بنفس التصرف".

واختتم في هذا الصدد "ذهب يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي وهذا يعني خوض العديد من المباريات، والآن سيلعب أحد ثلاثاء خميس، هذا غير ممكن".

ماذا قال يورجن كلوب عن رابطة الدوري الإنجليزي وضغط المباريات؟

المدرب الألماني يؤمن في الوقت نفسه أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كان بإمكانها التصرف بصورة أفضل وتجنب هذا الضغط الهائل الموضوع على كاهل اللاعبين والمدربين.

كلوب واصل تصريحاته وقال "طرحنا أفكارًا على الرابطة، وكان ردها أن أنه لا ينبغي أن يعاني أي فريق آخر بسبب الأشياء التي حدثت في مانشستر".

وواصل "حسنًا ، دعني أقول هذا؛ هذا لم ينجح بشكل جيد، لأنه من الواضح أن وست هام وليفربول عانا بالفعل".

وأتم ""إذا لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فهذا ليس خطأ أولي جونار سولشاير أو رابطة الدوري الإنجليزي، إنه خطأنا، لكن في حالة الجدول، أعتقد أنه كان بإمكانهم فعل ذلك بشكل مختلف".

ما هو موقف ليفربول في جدول الدوري الإنجليزي؟

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، مع بقاء أربع مباريات فقط على نهاية البريميرليج بالنسبة لزملاء محمد صلاح.

تشيلسي يأتي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة، وهو ما يجعل حظوظ ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل صعبة من الناحية النظرية والعملية.

ووجبت الإشارة في النهاية إلى أن ليفربول سوف يلعب مع وست بروميتش ألبيون وبيرنلي وكريستال بالاس على الترتيب بعد مباراة مانشستر يونايتد يوم الخميس.

اقرأ أيضًا..