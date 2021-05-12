فان دايك يعلن غيابه عن هولندا في اليورو

ضربة قوية للمدرب فرانك دي بور

كشف فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، عن صعوبة لحاقه ببطولة يورو 2020 مع منتخب هولندا هذا الصيف.

المدافع الهولندي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي هذا الموسم، وغاب عن صفوف ليفربول ومن المقرر عدم ظهوره مرة أخرى حتى الموسم القادم.

اللاعب وجه صدمة قوية للمدرب فرانك دي بور، قبل انطلاق اليورو المقرر إقامته في 11 يونيو وحتى 11 يوليو المقبل.

ماذا قال فان دايك؟

اللاعب قال في تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو:"حالتي البدنية تؤكد أن القرار الأفضل بالنسبة لي هو عدم الذهاب إلى اليورو".

وأضاف:"الخطوة الأفضل الآن هي خوض المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد نهاية هذا الموسم، والتركيز على الفترة التحضيرية للموسم الجديد مع ليفربول".

كيف تعرض فان دايك للإصابة؟

المدافع الهولندي أصيب خلال مواجهة إيفرتون في الدور الأول بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3.

فان دايك دخل في التحام مع جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، ليتعرض الأخير لانتقادات حادة من جماهير الريدز بسبب هذه الواقعة.

موسم ليفربول تأثر كثيرًا بإصابة فان دايك، وازدادت الأمور تعقدًا بعد إصابة جويل ماتيب وجو جوميز كذلك.

كيف تبدو حظوظ ليفربول هذا الموسم؟

الفريق الإنجليزي خرج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وفشل كذلك في مواصلة مشواره بكأس الرابطة وكأس الاتحاد.

الأمل الوحيد المتبقي للريدز هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، حيث يحتل الفريق المركز السادس بجدول البريميرليج بـ57 نقطة، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي الرابع.

أمام من تلعب هولندا في اليورو؟

منتخب هولندا يقع في المجموعة الثالثة بالبطولة، حيث يلعب ضد أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

المواجهة الأولى للفريق ستكون ضد أوكرانيا في 13 يونيو، قبل اللعب ضد النمسا يوم 17 ثم مقدونيا في 21 من نفس الشهر.

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