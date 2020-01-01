كلوب: لن نتوقف عن القتال حتى نتسلم بطولة الدوري الإنجليزي

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فريقه لن يستسلم في طريقه لتحقيق الدوري الإنجليزي ولن يقلل من رتمه.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام نظيره توتنهام ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة واستحق تحقيق الفوز بعد كل ما قدمه خلال المواجهة.

وقال كلوب: "أولًا وقبل أي شيء النتيجة هي الأهم بالنسبة لنا، لقد كنا نستحق أن نحقق الفوز عليهم في ملعبهم وهذا مميز للغاية لكن عدم حسم اللقاء بعد أول ساعة كانت مشكلتنا".

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وأضاف: "لقد كانت الأمور محتدمة للغاية بالنسبة لنا، الفوز هنا ليس سهلًا وإلا لكانت الفرق الأخرى قد قامت بذلك أيضًا، أنا سعيد للغاية بالنتيجة لكن علينا أن نتحدث عن المستوى، كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف".

وأكمل: "ما قدمناه خلال الموسم حتى الآن كان السبب في شعورنا ببعض الإرهاق، لكننا قاتلنا حتى نهاية المباراة ونجحنا في تحقيق الفوز بالرغم من ذلك".

وأنهى تصريحاته: "الأمور لم تنتهي ولن يحدث ذلك حتى يسلمنا أحدهم بطولة الدوري الإنجليزي وحتى تأتي تلك اللحظة سيكون علينا أن نقاتل لأن الخصوم أقوياء وجوارديولا لن يستسلم وأنا كذلك لن أفعل ذلك".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز في لقاء اليوم بهدف نظيف ليصل للنقطة رقم 61 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 16 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني ولهم مباراة مؤجلة ضد وست هام بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.