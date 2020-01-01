ماني وأرنولد: لم نقدم الأداء المطلوب أمام وست هام وقاتلنا للفوز

ماني يرى أن الفوز في تلك المرحلة هو الأهم للفريق

قال ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إنه سعيد للغاية بتحقيق فريقه الفوز اليوم على وست هام في الدوري الإنجليزي.

ساديو ماني كان قد قاد ليفربول للفوز أمام وست هام بثلاثية مقابل هدفين في المباراة الي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ27 من البريميرليج.

وقال ساديو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لم نخض المباراة بأداء جيد أو متوقع مننا كالعادة ولكن، الأهم هو الفوز".

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وأضاف: "كان الأهم هو أن نفوز لا تتوقعوا مننا أن نقدم نفس الأداء في 38 جولة متتالية، عليكم أن تعلموا بأننا بشر ولسنا آلات".

وأردف: "عندما تأخرنا في النتيجة كان علينا الآيمان بأننا قادرون على الفوز بالمباراة نحن لسنا فريق عادي نحن ليفربول".

وتابع: "تعمدنا الضغط عليهم من المناطق الأمامية لهم من أجل أن نسجل ونجح صلاح في معادلة النتيجة وفي نهاية المطاف سجلت أنا الهدف الثالث ونجحنا في الفوز بالمباراة".



لن نسقط اليوم.. ليفربول يفوز على وست هام بثلاثية



ماني يرى أن اللعب في ليفربول وعلى ملعبك في أنفيلد يعطيك دافع معنوي كبير للغاية ويجعلك تثق في كل لحظة تلعب فيها بأنك ستكون فائزاً.

واختتم: "نريد حسم اللقب كلما اقتربنا تزيد الحماسة والصعوبة في الفوز بالمباريات جميع الفرق تحاول الإيقاع بك ولكن علينا القتال".

على نفس السياق أكد الظهير الأيمن ترينت أرنولد أن الفريق اليوم دخل المباراة واثقاً بزيادة عم اللازم لذلك تسبب هذا في دخول هدفين في مرمانا ولكن تعاملنا مع الأمر بشكل جيد.

وشدد: "المدرب يمنحنا الحرية، إنه يتفهم صفات اللاعبين وهذا هائل بالنسبة لنا، نحن فريق مهاجم، نريد خلق فرص، نريد أن نحرز أهدافاً ونقضي على خصومنا وأفضل طريقة للقيام بذلك هي تواجد اللاعبين في الأمام وخلق أكبر عدد ممكن من الفرص".

وأتم: "نحن في وضع جيد الآن ولكننا بحاجة إلى مواصلة العمل بجد، أقول إننا واثقون أكثر من أي شيء آخر، ونحن نؤمن بقدرتنا الخاصة في الفوز بكل المباريات وهذا هو الشعور السائد لدى الجميع بكل تأكيد".

يذكر أن بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 79 نقطة في المركز الأول بفارق 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.