كلوب: لم أتحدث مع صلاح وما يمر به طبيعي

المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فترة غياب المصري محمد صلاح عن التهديف طبيعية للغاية ويشيد بدوره مع الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن الفترة الحالية التي يمر بها محمد صلاح وابتعاده عن التهديف يعد أمرًا طبيعيًا للغاية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن صلاح منح الفريق الكثير خلال الفترة الماضية.

وقال كلوب: “نحن نحظى بتلك الأحاديث كثيرًا وبكل تأكيد عندما تكون مهاجم أو لاعب في الخط الأمامي تأتي فرص التسجيل وتكون لديك الرغبة في تسجيلها".

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وأضاف: "لكن كمدير فني أصبحت معتاد على تلك الأمور، لا يوجد لاعب يسجل طوال الوقت، هكذا هي الأمور، صلاح لديه أرقام مذهلة، وأرقامه جاءت بنا لحيث نحن الآن".

وأكمل: "لا لم نتحدث عن الفترة السيئة التي يمر بها، لأن ذلك أمر طبيعي، علينا أن نخلق الفرص، ونحن نقوم بذلك، وأمام إيفرتون كان لدينا أربع أو خمس فرص كبيرة".

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واختتم تصريحاته: "لقد حظينا بعدد أقل من تلك الفرص في مباريات آخرى حققنا فيها الفوز أمام إيفرتون، لذلك فالأمر ليس بالغريب علينا".