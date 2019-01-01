كلوب: لا نفكر في 2014 ويجب عقاب جماهير تشيلسي في واقعة صلاح

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فريقه لا يفكر في مواجهة 2014 التي أفقدتهم لقب الدوري، ويطالب بمعاقبة من مارسوا العنصرية على محمد صلاح.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة في الدوري الإنجليزي أمام نظيره تشيلسي في الجولة الـ34 من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب خلال المؤتمر الخاص بمباراة الفريق المقبلة، وطال خلالها بعقاب الجماهير التي غنت أغاني عنصرية ضد محمد صلاح قبل ساعات.

لاعب ليفربول السابق يرفض اتهام صلاح بالأنانيةhttps://t.co/rpYRs6D9hZ — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) April 11, 2019

وقال كلوب: "لم أفكر ولو للحظة واحدة في سيناريو 2014 قبل أن أدخل تلك الغرفة، لا يجب أن تتم مقارنة ذلك الموسم بأي موسم آخر، ليس لدي فكرة كيف كانت الأمور وقتها، لكنني لا أشعر بالتوتر، وعلينا أن نستغل الأوقات الإيجابية التي نمر بها".

وأضاف عن إيدن هازارد: "سنتأكد أنه لن يتألق في تلك المباراة، سنحاول أن نقرأ اللقاء ونقرأ التمريرات له، وأن نتصرف بشكل أفضل من المباراة الأولى، الأمر ليس سهلًا".

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وأكمل عن المقطع المسيء لمحمد صلاح من جماهير تشيلسي: "ليس لدينا ما نقوله علنًا بذلك الشأن، لا يجب أن نعطي هؤلاء الأشخاص أكثر مما يستحقونه، لقد قلت ما يجب أن أقوله، يجب أن يكون هناك رد فعل قوي، هؤلاء لا يجب أن يدخلوا ملعب كرة قدم من جديد طوال حياتهم".

واختتم تصريحاته بالحديث عن مستوى تشيلسي: "هم فريق كبير، لقد أراحوا عددًا كبيرًا من نجومهم في الدوري الأوروبي رغم ذلك حققوا الفوز، ويمرون بأوقات جيدة، علينا أن نستغل قوة ملعب أنفيلد من جديد، نحن في حاجة لكل عنصر متاح من أجل تحقيق الفوز".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي لكن الأخير لديه مباراة مؤجلة ضد مانشستر يونايتد.