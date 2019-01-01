كلوب: كنا أفضل من برشلونة لكن الكرة لا تعترف سوى بالأهداف

حالة من الحزن لدى المدرب الألماني عقب الهزيمة

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن شعوره بالإحباط الشديد، بعد خسارة فريقه بثلاثية نظيفة أمام برشلونة، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول خرج مهزوماً بثلاثية على ملعب كامب نو، لتتأثر حظوظه بشكل كبير في الوصول للمباراة النهائية من البطولة.

باريس سان جيرمان يغري دي خيا بأعلى راتب في العالم

الهدف الأول جاء عن طريق الأوروجوياني لويس سواريز، قبل أن يضيف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدفين الثاني والثالث.

وقال كلوب عقب الهزيمة:"إنها كرة القدم كل شيء يتوقف على تسجيل الأهداف، هم أحرزا 3 ونحن لم نسجل أي شيء".

وأضاف الألماني:"مستوانا كان جيد جداً، بذلنا ما لدينا ولكن ضد برشلونة هناك بعض الفرص تكون كافية، أشعر بسعادة للأداء وليس النتيجة وعلينا تقبلها على أي حال".

كاسياس يتعرض لأزمة قلبية في تدريبات بورتو

وعن الخطوة التالية:"الآن علينا التعافي قبل مباراة نيوكاسل، برشلونة أظهروا مدى الخبرة التي يمتلكونها ونحن شاهدنا ذلك في العديد من اللحظات".

وتابع:"التأخر بثلاثية ليس من السهل تعويضه، ولكن لدينا مباراة أخرى أمام جمهورنا سنرى ما سيحدث بها".

وعن رؤيته للمباراة عموماً:"تسببنا لهم في العديد من المشاكل وتحكمنا في اللقاء خاصة في الشوط الثاني، ولكن واجهتنا بعض المشاكل الدفاعية، ميسي أتيحت له فرصة سهلة للتسجيل والهدف الثالث من ركلة حرة يستحيل إنقاذها".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتاج للتعويض بأكثر من 3 أهداف على أرضه بملعب أنفيلد الثلاثاء القادم في مباراة العودة، من أجل إقصاء برشلونة والتأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي.