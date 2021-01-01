كلوب: صلاح المستفيد الأول من مباراة مانشستر يونايتد!

تصريحات هامة..

حاول يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، انتقاء الإيجابيات من هزيمة فريقه على يد مانشستر يونايتد وخروجهم من كأس الاتحاد الإنجليزي، معتبرًا أن محمد صلاح استفاد كثيرًا من المباراة عمومًا.

الفرعون المصري كسر عقدة عدم إحرازه للأهداف في أولد ترافورد، إذ أحرز هدفين لكنهما لم يكونا كافيين لإنقاذ الريدز، فتلقت شباك زميله أليسون بيكر ثلاثية أخرجت ليفربول من الدور الرابع.

أزمة كبيرة يعانيها ليفربول مؤخرًا بعدما فشل في الفوز إلا بمباراة واحدة من آخر 6 مباريات، بيد أن هزيمة جديدة لحقت بهم، ويحاول كلوب تهوين الأمر على نفسه بذكر الإيجابيات والأداء المتطور.

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كلوب بعد المباراة قال للصحافة "كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة وبعض الأخطاء تحولت إلى أهداف علينا، إذا كنت تريد الفوز هنا فعليك أن تكون في أفضل حالة تمامًا، ولم نكن كذلك".

وتابع "بالنسبة للهدف الأول، لم نقم بحماية أنفسنا جيدًا، أشياء مثل هذه لا ينبغي أن تحدث ولكن يمكن أن تحدث، كان لدينا الكثير من المتابعين لاستلام الكرة".

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كما أضاف "يمكننا إخراج بعض الإيجابيات من المباراة، نحاول التعلم من كل مباراة، إنها مباراة جيدة لمحمد صلاح ومن أجل الثقة، لقد كانت مباراة صعبة، أردنا الفوز بها ولكن جهودنا لم تكن كافية".

وأتم "إذا فزت بمباريات فهناك سلبيات وإذا خسرت أيضًا، لكنني رأيت روح اللاعبين ورغبتهم في الفوز، واجهنا مشكلات من الهجمات المرتدة، الهزيمة شديدة ولكن كانت هناك إيجابيات".

الجدير بالذكر أن ليفربول سوف يسافر إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل أن يحل ضيفًا على توتنهام في ملعب السبيرز بالدوري الإنجليزي، مباراة لن يقبل جماهير الريدز سوى بالفوز بها لتدارك الموقف الصعب الراهن.