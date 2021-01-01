صلاح هداف إنجلترا الأول وأولد ترافورد عقدة لليفربول رغم تمريرات فيرمينو الحاسمة!

أرقام من ديربي شمال لندن..

خرج ليفربول من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في أعقاب الهزيمة التي مُنيّ بها من مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، لتظهر أرقام تبدو مثيرة للاهتمام حقًا.

البداية من أن يونايتد قد يكون "عقدة" ليفربول في الكأس، فهذه هي المرة العاشرة التي يُقصي فيها الشياطين الحمر جارهم اللدود من البطولة، بينما يظل الرقم القياسي لصالح الريدز بإقصاء جارهم الآخر إيفرتون في 12 مناسبة من قبل.

ولا يزال ملعب أولد ترافورد عقدة بكل المقاييس بالنسبة لكتيبة يورجن كلوب، فخلال آخر 15 مباراة عجز ليفربول عن الفوز إلا في واحدة واكتفى بالتعادل أربع مرات والهزيمة في عشر مرات.

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ثنائية الريدز اليوم أتت عبر النجم محمد صلاح، الذي بات الهداف الأول للفرق الإنجليزية هذا الموسم، فالآن بات رصيده 19 هدفًا في مختلف البطولات بالتساوي مع هاري كين، قائد توتنهام.

روبيرتو فيرمينو هو من صنع الهدفين لصلاح، ليكون إجمالي ما صنعه للدولي المصري منذ شراكتهما 18 هدفًا، ليكون بذلك الأكثر في ليفربول، وكذلك أكثر من صنع أهدافًا للاعب واحد على صعيد البريميرليج منذ 2017-18.

خروج ليفربول من الدور الرابع جعلهم الفريق الأول الذي يحمل درع الدوري الإنجليزي الممتاز ويخرج مبكرًا إلى هذا الحد، وتحديدًا منذ مانشستر سيتي الذي خرج من الدور نفسه في موسم 2014-15.

على صعيد الدوري، هُزم ليفربول من بيرنلي بهدف نظيف، واليوم يُهزم في بطولة أخرى، لتكون هي المرة الأولى التي يتلقى فيها الريدز هزيمتين متتاليتين في كل البطولات منذ مارس 2020.

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مانشستر يونايتد بدوره كان له رقم مميز للغاية، حيث فاز في آخر 8 مباريات بملعبه أولد ترافورد ببطولة الكأس، في إنجاز لا يوجد ما هو أفضل منه سوى سلسلة النادي نفسه في البطولة من 1908 إلى 1912.

أخيرًا، يمكن القول أن ليفربول هو الخصم المفضل لماركوس راشفورد، إذ أن المهاجم الإنجليزي أحرز أهدافًا في الريدز بأولد ترافورد أكثر مما أحرز في أي خصم آخر طيلة مسيرته.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي والآن تأهل إلى ثمن نهائي الكأس، مع وجود أمل أوروبي له باستمراره في بطولة الدوري الأوروبي، فيما خرج من بطولة كأس كاراباو من نصف النهائي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال آخر 7 مباريات لعبها ليفربول على مختلف الأصعدة خسر في 3 وتعادل في مثلهم، فيما كان الفوز الوحيد على حساب بدلاء أستون فيلا بالدور الماضي من كأس الاتحاد.