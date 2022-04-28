كلوب: حوار في المطبخ سبب تجديد عقدي مع ليفربول!

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تمديد تعاقده مع مدربه الألماني يورجن كلوب اليوم، لعاميين إضافيين حتى عام 2026.

وكان كلوب قد سبق وأن جدد تعاقده مع فريق الريدز حتى عام 2024، وتحدث في مرات عديدة حول رحيله في هذا العام المحدد.

لكنه قد غير رأيه وقرر البقاء، وذلك لاستكمال رحلة النجاح الكبيرة مع الجماهير العاشقة للمدرب الألماني المخضرم، كما أكد ليفربول في بيان أن المدربين المساعدين بيب ليندرز وبيتر كرافيتز مددا أيضًا عقديهما مع النادي.

كلوب يقرر البقاء

من المتعارف عليه أن المدرب الألماني لا يفضل البقاء في الفرق التي يدربها لأكثر من 7 مواسم، وهو ما حدث من قبل مع ماينز وبروسيا دورتموند.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴 — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

لكن كلوب كسر تلك القاعدة عندما جدد من قبل لعام 2024، واليوم يؤكد أنه سيبقى في الريدز لسنوات أخرى.

فيبدو أن الفريق الأحمر الذي ينافس هذا الموسم على 4 بطولات وتحصل منهم على واحدة، قد شجع يورجن على الاستمرار لمواسم أخرى يجني فيها ثمار ما صنعه في ليفربول.

ما الذي غير قرار كلوب؟

كان كلوب يؤكد مرارًا وتكرارًا أن عام 2024 هو الأخير له في نادي ليفربول، وبالفعل كانت له بعض الرسائل الواضحة بهذا الصدد لجمهور ليفربول.

Klopp:



“Me and Ulla were around the kitchen table and she just said: ‘are we really leaving all these people in 2024? I can’t see it.’ And then that’s where the first thought was (to extend).” [LFC] pic.twitter.com/41HyIlSy38 — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) April 28, 2022

لكن بحسب ما قاله يورجن، فزوجة المدرب الألماني، السيدة أولا ساندروك التي تعمل في مجال الكتابة للأطفال والأنشطة المجتمعية، قد أقنعته بالبقاء في النادي.

حيث قال يورجن: "كنت أنا وأولا في المطبخ عندما قالت لي: هل نترك كل هؤلاء الأشخاص حقًا في عام 2024؟ لا أعتقد ذلك".

وواصل: "كانت هذه أول مرة أفكر فيها في تمديد التعاقد من جديد".

جدير بالذكر أن زوجة كلوب هي من أقنعته منذ البداية في عام 2015 بالانضمام إلى ليفربول بدلًا من تدريب نادي مانشستر يونايتد، ويصرح يورجن بشكل مستمر أنه يدين لها بالفضل في ذلك الأمر.

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