لم يعتد برشلونة على الانفصال عن ملعبه كامب نو، ولكن تم الإعلان الرسمي عن أن هذا سيحدث في موسم 2023-2024.

يأتي هذا بعدما أكد النادي خطة لتجديد ملعبه "كامب نو" بدءًا من يونيو المقبل، وهي الخطة التي ستقضي بحرمان النادي من نسبة من مشجعي كامب نو في الموسم المقبل على أن يكون الانفصال التام في الموسم بعد المقبل 2023-2024 حيث سينتقل الفريق إلى الاستاد الأولمبي.

Agreement on the transformation of Espai Barça and work on new Camp Nou to begin in June — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 28, 2022

خطة تطوير "كامب نو" ضمن مشروع "إسباي بارسا" ستجعل الملعب الأكبر في أوروبا بطاقة استيعابية تصل إلى 99354 متفرج والذي تأسس في عام 1957، يتعرض لهدم درجته الثالثة في موسم 2022-2023 كمرحلة أولية تستمر طيلة الموسم المقبل الذي سيكون فيه اسم الملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا شرح فيه مراحل العمل على تطوير "كامب نو" قائلًا إن النادي فضل ضمان أكبر نسبة من الإيرادات الممكنة في ظل تداعيات الأزمة في أوكرانيا الموسم المقبل ولذلك سيكون الاضطرار للعب الموسم المقبل 2022-2023 بنسبة 50% فقط من سعة كامب نو.

وقال النادي في بيانه: "ستبدأ عملية تطوير كامب نو في يونيو بنهاية الموسم، المشروع سيتركز على تجديد الدرجة الأولى والثانية والتدابير التقنية وبيئة الملعب والمحيط الخارجي، الأعمال في كامب نو ستشمل هدم الجزء الإضافي من منطقة المرمى الجنوبي التي تشمل المركز الطبي".

أين سيلعب برشلونة في 2023-2024؟

الأعمال سوف تستمر في كامب نو في موسم 2023-2024، وحينها ستكون هناك حاجة لانتقال الفريق إلى ملعب آخر، وذلك هو الاستاد الأولمبي الإسباني، المعروف باسم استاد "لويس كومبانيس" والواقع في مونتجويك ويتسع لـ 55926 متفرجًا، وهو الملعب الرئيسي الذي استضاف أولمبياد عام 1992.

وأعلن برشلونة في بيانه الرسمي أن الأعمال ستنتهي في موسم 2025-2026، مؤكدًا: "كامب نو المستقبلي سوف يتضمن العديد من التقنيات الفنية مثل الشاشة التي تعرض الملعب 360 درجة داخله، كما سيتم تحسين أنظمة الأمان والتحكم في الوصول إلى السيارة والاستفادة القصوى من تقنيات الاتصال الحديثة".

في السياق ذاته قال خوان لابورتا رئيس النادي عن تطوير "كامب نو" ضمن مشروع "إسباي بارسا": "سيكون أجمل ملعب في أجمل مدينة في أجمل بلاد العالم".

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