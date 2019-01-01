كلنا بريجوفيتش - جماهير الاتحاد تدعم لاعبها وتُطالبه بإنقاذ الفريق

إدارة نادي الاتحاد، كانت قد تعاقدت مع المهاجم الصربي بريجوفيتش

فيسبوك تويتر ماجد جزر

دشنت جماهير نادي الاتحاد السعودي وسم خاص من أجل دعم اللاعب ألكسندر بريجوفيتش عقب عدم الظهور بالشكل المنتظر خلال الفترة الماضية.

إدارة نادي الاتحاد، كانت قد تعاقدت مع المهاجم الصربي بريجوفيتش وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتظرت جماهير العميد حضورً قويًا للاعب في مباراة ديربي جدة التي أقيمت أمام النادي الأهلي مساء أمس إلا أنه لم يُقدم أفضل ما لديه.

🎤- فارس عوض ينهال بالمديح على عمر السومة، بعد الهدف الرائع الذي سجله في ديربي جدة.🔥🔥 pic.twitter.com/6iBDJ0ieOq — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 2, 2019

الاتحاد تعادل مساء أمس أمام الأهلي بنتيجة هدف لكل فريق، إلا أن اللاعب لم يضع أي بصمة تهديفية مع الفريق حتى الآن، لتخرج عليه فئة غاضبة من جماهير الفريق.

ويعاني العميد من ضعف خط الهجوم، بجانب المستوى المتواضع للغاية الذي يقدمه برجوفيتش في المباريات في ظل حاجة الاتحاد الماسة للنقاط الثلاث في كل مباراة لتفادي منطقة الخطر المؤدية بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الاولى وخوض مباراة ملحقية على اقل تقدير.

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يُذكر أن إدارة الاتحاد كانت قد تعاقدت مع بريجوفيتش بعقد يمتد لمدة أربع مواسم ونصف، وذلك بعد أن اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له في مدينة دبي الإماراتية الشهر الماضي.

#كلنا_بيرجوفيتش لديه الكثير ليقدمه و لكم بحمزه إدريس مثال دعمناه حتي أصبح ثالث هدافي العالم جمهور ينعشك💛💛 pic.twitter.com/axI6gwWVGQ — Experience (@sn67777811) March 2, 2019

#كلنا_بيرجوفيتش هذا لاعبكم الى نهاية الموسم الى متى لا نفهم ثقافة دعم اللاعبين خصوصاً ( الجدد )

لاعب جاي واول مبارياته (هلال - اهلي ) وراجع من اصابه !

ادعموه وادعموا جميع اللاعبين ، القادم مهم جداً ، ليش لازم يلعب تحت الضغط!! pic.twitter.com/tuq2nO9PBw — اتحادي💛🖤 (@NUOV4zwCZzCCIfA) March 2, 2019

جمهور #الاتحاد تذكرو فيلانويفا يوم بدايته معنا كان سيً ؟ الان بيرجوفيتش يمر بحاله سيئه لكن راح ندعمه الى نهايه الموسم،

الله يوفقه يارب

#كلنا_بيرجوفيتش pic.twitter.com/FVjR7flvzO — مهره (@uaay11) March 2, 2019