كلنا بريجوفيتش - جماهير الاتحاد تدعم لاعبها وتُطالبه بإنقاذ الفريق

دشنت جماهير نادي الاتحاد السعودي وسم خاص من أجل دعم اللاعب ألكسندر بريجوفيتش عقب عدم الظهور بالشكل المنتظر خلال الفترة الماضية.

إدارة نادي الاتحاد، كانت قد تعاقدت مع المهاجم الصربي بريجوفيتش وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتظرت جماهير العميد حضورً قويًا للاعب في مباراة ديربي جدة التي أقيمت أمام النادي الأهلي مساء أمس إلا أنه لم يُقدم أفضل ما لديه.

الاتحاد تعادل مساء أمس أمام الأهلي بنتيجة هدف لكل فريق، إلا أن اللاعب لم يضع أي بصمة تهديفية مع الفريق حتى الآن، لتخرج عليه فئة غاضبة من جماهير الفريق.

ويعاني العميد من ضعف خط الهجوم، بجانب المستوى المتواضع للغاية الذي يقدمه برجوفيتش في المباريات في ظل حاجة الاتحاد الماسة للنقاط الثلاث في كل مباراة لتفادي منطقة الخطر المؤدية بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الاولى وخوض مباراة ملحقية على اقل تقدير.

يُذكر أن إدارة الاتحاد كانت قد تعاقدت مع بريجوفيتش بعقد يمتد لمدة أربع مواسم ونصف، وذلك بعد أن اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له في مدينة دبي الإماراتية الشهر الماضي.

أثق تمامآ بأنه من افضل المهاجمين الذين قدموا الى الدوري السعودي وأثق بأنه سينفجر قريبآ بإذن الله 💜

أنت تستطيع أن تقدم الأفضل نحن معك

We trust you prigo lets go to the ⚽️⚽️ 💛💛🔝⏳🔥✅🙏#كلنا_بيرجوفيتش pic.twitter.com/uZuht0uJ9f