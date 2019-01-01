رئيس الأهلي السعودي : نحتاج التعاقد مع ظهير أيسر وفوساتي المسؤول عن الآسيوية

أكد في تصريحاته انه غير راضٍ عن التعادل، مشيراً إلى ثقته بأن الفترة القادمة ستكون أفضل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف رئيس نادي أهلي جدة السعودي عبدالله البترجي عن استحقاق فريقه الفوز على حساب الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين بديربي جدة.

الأهلي تعادل إيجابياً 1\1 أمام الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن قمة مباريات الجولة الـ22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بترجي أكد في تصريحاته انه غير راضٍ عن التعادل، مشيراً إلى ثقته بأن الفترة القادمة ستكون أفضل.

🎤- أوصف عمر السومة بأول حرف من اسمك؟🧐



(@ALAHLI_FC :📸) pic.twitter.com/nqMzoiFE2g — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 2, 2019

وعن أبرز المراكز التي تحتاج إلى الدعم في الفريق قال : الأهلي يحتاج ظهير أيسر في الموسم القادم، خصوصًا وان عقد حسين عبدالغني الى نهاية الموسم، ومحمد الزبيدي مازال لاعب صغير والمستقبل امامه.

فيديو - هل سينافس على بوشكاش؟ عمر السومة يسجل هدفًا خرافيًا

وتحول رئيس الراقي للحديث عن الآسيوية والتحدي القادم للأهلي وقال : تحدثت مع فوساتي عن بعض الملاحظات بخصوص اللاعب سانتوس، وكنا مجبرين على وضع سانتوس ودياز في بطولة آسيا، تحسبًا للغيابات في خط الدفاع حسب وجهة نظر المدرب، وذلك الأمر من اختصاصه.