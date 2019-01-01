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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

رئيس الأهلي السعودي : نحتاج التعاقد مع ظهير أيسر وفوساتي المسؤول عن الآسيوية

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أكد في تصريحاته انه غير راضٍ عن التعادل، مشيراً إلى ثقته بأن الفترة القادمة ستكون أفضل
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف رئيس نادي أهلي جدة السعودي عبدالله البترجي عن استحقاق فريقه الفوز على حساب الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين بديربي جدة.

الأهلي تعادل إيجابياً 1\1 أمام الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن قمة مباريات الجولة الـ22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 بترجي أكد في تصريحاته انه غير راضٍ عن التعادل، مشيراً إلى ثقته بأن الفترة القادمة ستكون أفضل.

وعن أبرز المراكز التي تحتاج إلى الدعم في الفريق قال : الأهلي يحتاج ظهير أيسر في الموسم القادم، خصوصًا وان عقد حسين عبدالغني الى نهاية الموسم، ومحمد الزبيدي مازال لاعب صغير والمستقبل امامه.

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وتحول رئيس الراقي للحديث عن الآسيوية والتحدي القادم للأهلي وقال : تحدثت مع فوساتي عن بعض الملاحظات بخصوص اللاعب سانتوس، وكنا مجبرين على وضع سانتوس ودياز في بطولة آسيا، تحسبًا للغيابات في خط الدفاع حسب وجهة نظر المدرب، وذلك الأمر من اختصاصه.

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