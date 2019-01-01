كلاكيت ثاني مرة .. بوجبا يرفع راية التمرد في وجه سولشار

بدأ الفصل الثاني للمسلسل الغامض

أشارت بعض الصحف البريطانية، إلى أن الفرنسي بول بوجبا، يتعمد مد فترة غيابه عن الملاعب، تمهيدًا لخروجه المحتمل من مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن بطل العالم لا ينوي المخاطرة بنفسه، باللعب في أسرع وقت بعد تعافيه من إصابته في القدم، وذلك حفاظًا على سلامته قبل خروجه من "مسرح الأحلام" في شهر يناير القادم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسبانية، أن المدير الفني للشياطين الحمر أولي جونار سولشار، استجاب لتمرد لاعبه البالغ من العمر 26 عامًا، وبناء عليه لم يعد متمسكًا ببقاء لاعب يوفنتوس السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل النرويجي ذو الوجه الطفولي، تغير موقفه تجاه بوجبا، وذلك بعد موافقته على بيع اللاعب، عكس موقفه في فصل الصيف، حيث كانت رغبته الأولى بقاء بول لنهاية عقده على أقل تقدير.

والمعروف أن أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد، لم يظهر بالقميص الأحمر سوى في خمس مباريات فقط منذ بداية حملة 2019-2020، وذلك بداعي الإصابة التي يعاني منها منذ اليوم الأخير في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح التقرير، أن عملاق البريميرليج لن يقف في طريق بوجبا هذه المرة، لكن بشرط الحصول على مبلغ لا يقل بأي حال من الأحوال عن 128 مليون بعملة المملكة المتحدة.

وفي الختام، رفض التقرير استبعاد سيناريو عودة مفاوضات وكيله مينو رايولا مع مسؤولي ريال مدريد، باعتباره كان وما زال الهدف الأهم بالنسبة لمواطنه زين الدين زيدان في مشروعه الجديد في "البيرنابيو".