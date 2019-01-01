خاص جول .. سولشاير يطلب تغيير الطاقم الطبي لمانشستر يونايتد بسبب الإصابات

سولشاير يخشى من اللياقة البدنية للاعبي فريقه

يسعى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى القيام ببعض التغييرات في الجهاز الطبي للفريق.

وعلمت مصادر موقع جول، أن المدير الفني النرويجي يشعر بالقلق من مستوى اللياقة البدنية اللاعبين كما يخشى عليهم من الإصابات.

ثلاثة أسماء هي الحل .. فهل يتدخل مانشستر سريعًا لإنقاذ موسمه؟

ومن المنتظر أن يتم التعاقد مع تيم ويليماسون، رئيس قسم العلاج الطبيعي في نادي سيلتك الأسكتلندي، ولن تقف التدعيمات عند هذا الحد.

ويشعر المدير الفني للشياطين الحمر، بأن الحالة البدنية للاعبي فريقه ليست على المستوى المطلوب للمنافسة، خاصة في ظل إصابة العديد من اللاعبين.

ويعاني بعض اللاعبين من الإصابات المختلفة في مانشستر يونايتد، على رأسهم بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش ولوك شو وأخر المنضمين لهم سكوت ماكتومناي.

مانشستر يونايتد تعادل اليوم في مباراة مثيرة مع شيفيلد، بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الشياطين الحمر، في المركز التاسع برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن ولفرهامبتون صاحب المركز الخامس.