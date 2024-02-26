كلاسيكو السعودية: موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة وتاريخ المواجهات

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتحاد في قمة الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

يستقبل ملعب المملكة آرينا، مباراة هامة وقوية من قمم الكرة السعودية، والتي ستجمع الهلال والاتحاد، في كلاسيكو الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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الهلال صاحب الأرض والجمهور، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات والنتائج الجيدة في الفترة الأخيرة، وسيعمل على استمراراها لمواصلة التربع على صدارة الترتيب.

أما الاتحاد، فحاله لا يختلف كثيرًا عن الهلال، فقد حقق العميد الانتصار في آخر ثلاث مباريات، وسيهدف إلى استمرارهم للاقتراب أكثر من المربع الذهبي، والمراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة وبفارق سبع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الرابع.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والاتحاد في قمة الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 1 مارس 2024 على ملعب المملكة آرينا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والاتحاد على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الاتحاد الجمعة 1 مارس 2024،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORT 1 HD المملكة آرينا

ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في البطولات المختلفة؟

سبق وأن واجه الهلال نظيره الاتحاد 103 مرة في الدوري السعودي، نجح الهلال في الفوز بـ 47 مباراة منهم، بينما فاز الاتحاد في 29 مباراة، وحسم التعادل 28 مباراة.

سبق وأن التقى الفريقان في أربع مواجهات بالبطولات الآسيوية المختلفة، وكانت البداية في 2001، في بطولة الأندية الآسيوية وفيها فاز الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ثم تجدد اللقاء من جديد في دوري أبطال آسيا 2011، وفاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

البطولة عدد المباريات فوز الهلال فوز الاتحاد التعادل الدوري السعودي 103 47 29 28 كأس الملك 15 4 7 4 كأس ولي العهد 11 6 4 1 دوري أبطال آسيا 4 1 2 1

ما إصابات الهلال قبل مواجهة الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

سيغيب نيمار لاعب الهلال عن مواجهة الاتحاد المرتقبة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية الموسم، ولم يتعافى منه حتى الآن.

ما إصابات الاتحاد قبل مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

الاتحاد في الفترة الأخيرة عانى من إصابات عديدة على مستوى الخط الدفاع، وأهمها غياب الثلاثي أحمد بامسعود، ومهند الشنقيطي، وعمر هوساوي عن مباراة الهلال المرتقبة بسبب الإصابة.

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