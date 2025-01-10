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Real Madrid Barcelona(C)Getty Images
أحمد مجدي

كلاسيكو الأرض في السعودية | موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

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تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

نحن الآن على أعتاب واحدة من أهم مباريات الموسم الكروي ليس فقط في إسبانيا ولكن في أوروبا كلها، لأن كلاسيكو الأرض في السعودية سيجمع ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني 2025.

برشلونة كان قد تغلب على أتلتيك بيلباو في نصف النهائي الأول بهدفين نظيفين، سجلهما كل من جافي ولامين يامال.

بينما ريال مدريد أمطر شباك ريال مايوركا بثلاثية نظيفة تناوب عليها كل من جود بيلينجهام ورودريجو إضافة إلى هدف ثالث سجله لاعب مايوركا مارتين فاليخينت خطأ في مرمى فريقه.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

جدول مباريات السوبر الإسباني 2025، الفرق المشاركة، التذاكر والقنوات الناقلة

المباراة التالية

ما موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025؟

موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 هو الأحد 12 يناير 2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة لمباراة مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع على شبكة قنوات SCC، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولهواة البث المباشر، سوف يتم نقل فعاليات البطولة عبر تطبيق شاهد.

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كيف تشاهد مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباريات كأس السوبر الإسباني عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

كما يقوم موقع "جول دوت كوم" بنقل البث المباشر للمباراة.


المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمشاهدة عبر الإنترنتالملعبالتعليق
برشلونة - ريال مدريدالأحد 12 يناير 2025
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSC Sportشاهدالجوهرة المشعةفارس عوض
عبد الله الحربي
جول دوت كوممشاري القرني
MBC مصر  2فهد العتيبي

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب هانزي فليك المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمىفويتشك شتشيسني
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي
خط الوسطمارك كاسادو - بيدري
خط الهجومرافينيا - جافي - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفيرلان ميندي - أوريليان تشواميني - أنطونيو روديجر - لوكاس فاسكيز
خط الوسطفيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا
خط الهجومفينيسيوس جونيور - جود بيلينجهام - رودريجو جويس - كيليان مبابي

ما سجل الفائزين بكأس السوبر الإسباني عبر التاريخ؟

يعد نادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، بعدما حصد البطولة في 14 مناسبة، ويأتي خلفه ريال مدريد الذي حقق اللقب 13 مرة.

الفريقعدد الألقابالوصيف
برشلونة1412
ريال مدريد136
أتليتك بيلباو33
ديبورتيفو لا كورونيا3-
أتلتيكو مدريد25
فالنسيا13
إشبيلية13
ريال سرقسطة12
ريال مايوركا11
ريال سوسييداد1-
إسبانيول-2
ريال بيتيس-1
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